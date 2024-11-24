每個人都會有遇到低潮的時候，重點是要怎麼面對跟度過那個時期，宋偉恩去年底做了《如果告別 宋偉恩SOLO獨奏會》，有人覺得熱血、有人覺得自我、甚至有好朋友因此從身邊離開，在心情最低落的時候，他接拍了《生日快樂》與《血．拾人生》兩部作品，讓宋偉恩重新審視自己的人生，慢慢釋放出自己感性的那面。

「第一次意識到自己掉進去角色是在《生日快樂》，某次拍了整天的戲，上了高鐵準備回台北，站在自由座車廂間的玄關，因為剛剛拍了一場情緒超重的戲，默默在車上有想哭的感覺，我趕快在私人臉書寫下小日記，因為從來沒有這種感覺，以往只是哭戲哭一哭覺得很累，但剛剛拍的可能真的太深刻了，我有驚訝到，像是第一次有這種感覺，其實還蠻開心的，我好像終於有一點點掉進那個角色、那個故事的感覺，以前就覺得是在演戲，可能就是這一年來一直在消化轉變的過程吧，到拍《血．拾人生》又更多，就覺得太過癮了，我好像因緣際會突破了那道我一直過不去的關卡。」

（圖／林士傑攝）

問宋偉恩現在對自己夠有自信了嗎？自己卻覺得還不夠，不管是表演的時候、或是生活，反而在做幕後的事情是有自信的，剪接、做導演的事情、鑑賞作品……開心到可以陷入其中，再累都可以撐著不去睡覺，但身為「演員」的宋偉恩到了日常，有時會覺得自己很醜、有時沒化妝覺得會讓粉絲失望，就怕真實的樣貌不是大家理想中的樣子，這個過程還在轉化中，但距離非常有自信的狀態，還有一點點距離要努力。

「每個人都有自己的嗜好啊、喜好啊什麼的，但是因為這個就是你熱愛的事情，你就好好努力去做，我身邊也有在做製作的朋友，認真的說他們如果又要再拍BL劇的話，問我要不要當導演？當然有一天我覺得自己能量夠了，我也會很想做這件事情，但我現在不敢，我就當他們是在開玩笑，我沒有表現出這件事情我有意願，因為我覺得我現在能量還遠遠不及於做那件事情。」

（圖／林士傑攝）

自覺信心跟能力還沒有等比往上提升，宋偉恩還需要點時間提升自信，個性有點怕生、有點沒安全感，也曾經有想過很自信地活在這個世界的路上，但往往就會被現實面狠狠打了一巴掌而退縮，感性的一面不敵殘酷的一面，只好自己試著舔舐傷口慢慢恢復，「然後就會把自己先暫時關起來，很感謝身邊很多朋友都理解我這一點，不然我現在應該超孤單的」。

宋偉恩透露7月時嘗試了催眠，想聽聽自己內在的聲音，以前腦海中浮現出什麼，常就卡著不知道該不該說、該不該做，現在越來越遵從內在的聲音，相信自己的直覺，活得越來越感性了，他透露之前開車參加聚會，全場十多人都在喝酒，朋友也勸他找代駕就好，但宋偉恩的心裡告訴他「不要喝」，當晚真的就滴酒不沾，就算身在一群微醺的人之中會有點格格不入，但卻很自在，因為實實在在完成了心裡在告訴你的事，一旦決定走出限制自己的觀念也好、刻板印象也好、人情壓力也好，面對自己感性的那面，才能好好跟自己繼續相處下去。

MOSCHINO條紋襯衫、MOSCHINO條紋針織背心、MOSCHINO牛仔褲、MOSCHINO品牌標誌運動鞋（圖／林士傑攝）

讓宋偉恩拍得非常過癮的大愛劇《血．拾人生》即將正式播出，專訪中他也聊到決定挑戰劇中角色的心路歷程、覺得最困難的部分，宋偉恩並分享了自己的自在跟不安、自信跟鬆弛，請打開時周大紅人YouTube頻道(https://reurl.cc/4QmVGX)以及PODCAST頻道(https://reurl.cc/RjM7An) ，一起來認識角色背後，真實又感性的宋偉恩。

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

（圖／林士傑攝）

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