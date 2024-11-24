天氣轉涼，不少人會喝薑茶來祛寒，肝膽腸胃科醫師蕭敦仁表示，吃薑真的好處多多，研究發現，薑裡面含有薑油醇等植化素，有助降低膽固醇、防癌、抵抗感染、降血糖、減輕肌肉疼痛與痠痛，甚至是預防阿茲海默症。

蕭敦仁上「健康好生活」節目中指出，吃薑真的好處多多，伊朗的研究發現，薑可以降膽固醇，可以降低血糖，這是在實證醫學可看到的。在印度也做了研究，薑對預防癌症有幫助，因為薑裡面的成份，可以讓癌細胞自然凋亡。

蕭敦仁並指，美國也有研究，讓常運動的人，連續吃薑粉11天，發現能改善運動帶來的疼痛。泰國也有研究發現，長期吃薑粉，對於預防阿茲海默症，好像也有點幫助。

為何吃薑能對健康有這麼多好處呢？蕭敦仁說，主要是薑裡面含有4種珍貴的植化素，包括1.薑辣素：抗氧化、抗癌、暖身、提升免疫力。2.薑油醇：助消化、降血壓、預防心血管疾病。3.薑油酮：抗氧化、抗癌、暖身、提升免疫力。4.薑烯酚：抗氧化、抗發炎、提高代謝。

蕭敦仁表示，總結來說，薑對身體有6大好處，包括降低膽固醇、防癌、抵抗感染、降血糖、減輕肌肉疼痛與痠痛、預防阿茲海默症。