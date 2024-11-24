男子阿國在他25歲時被男子阿華（均化名）收養，但是僅僅短短3個月的時間，阿華就因為疾病而過世，阿國也因此與養兄弟共同繼承遺產。日前阿國因為生父每周需要洗腎，他為了能分擔照顧生父的責任，因此聲請終止與阿華的收養關係。

法院審理，法官考量，阿華收養阿國時，阿國已是25歲的成年人，卻在收養阿國之後3個月死亡，尚難認阿國已善盡對阿華的扶養義務。而且阿國及另名養子繼承的遺產，阿國獲取繼承利益有819萬5685元，現在卻做出終止收養的聲請，實在難謂無失之公平之處。

法官認，阿國雖表示，因生父每周均需洗腎，想要能分擔照顧責任，因此聲請終止收養，但阿國的生父還有2名子女，得以負擔照顧的責任，且阿國被阿華收養時，應當知悉生父年邁後的健康問題，但他仍然選擇被收養，自難以他的生父的健康問題，而認終止收養並未顯失公平。

法官審酌，阿國並未提出養兄弟同意本件終止收養的相關證明，也未提出其他可堪認定，本件聲請並未顯失公平的事證。日前依法宣判，阿國聲請終止與阿華的收養關係，為無理由，應予駁回。