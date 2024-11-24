室內濕氣太高不僅會有發霉現象，還可能長出香菇，一名男子表示，出國後返回租屋處，稱地面磁磚長出一排香菇，還PO照片上網，引起5萬人關注，許多人認為根本不可能轟「造假」，PO文的男子也笑說「正常的磁磚應該不可能這樣長」，但有一名女網友卻表示，是有可能發生的，並PO出房間地面長香菇的照片直呼，「我室友還想煲湯給我喝」。

原PO近日於Threads指出，出國一陣子太久沒回租屋處，地磚竟然長出白色的香菇，他不敢相信眼前所見，傻眼問「地磚也能長？真的嗎？」

貼文引起5萬人質疑地磚是否真的會長香菇，也有人擔心家裡太潮濕會碰到類似狀況，對此原PO則表示，「不用擔心，正常的磁磚應該不可能會長」，其他網友看了之後批評，「長在水泥的位置還比較可能」、「你是不是以為每個人智商很低？」、「想流量瘋成這樣也是不簡單」。

但留言中有一名女子PO出在紐約的租屋處照片，只見地面長了至少16朵香菇，「這是真的！我上次在紐約的租屋處也長了類似的，我室友還想煲湯給我喝」，照片讓網友嘖嘖稱奇。