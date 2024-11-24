勞發署北分署前分署長謝宜容霸凌案持續延燒，最早關注此案的民進黨新北市議員李宇翔揭露，謝的領導風格問題早在去（2023）年就被基層反映，但卻是由謝本人主持會議處理，顯示相關制度有漏洞。不過，資深媒體人黃揚明直言，謝宜容現在已幾乎被打倒，此時才丟出當時的資料太馬後砲，他懷疑李宇翔真正要「打」的人，可能是勞發署長蔡孟良。

李宇翔昨（23）日受訪時表示，早在去年6月，勞發署內部就召開會議檢討謝宜容的領導風格，然而基層的問題未被上報，會議更由謝本人主持，導致問題無法有效解決；此外，謝還在會議中強調「首長領導風格不容置喙」，並稱同仁日常表現將列為考績參考。李宇翔呼籲勞動部，此案顯示勞發署內部存在權責不對等、訊息無法上達等結構性問題，應予以徹查、釐清。

「李宇翔現在丟這份會議紀錄會不會太馬後砲了點？」黃揚明昨在中天政論節目《週末大爆卦》指出，這份會議記錄是署務會議、隨時都可拿到，但李為什麼要在謝宜容幾乎被打倒的現在，才把當時的資料秀出來？若在事發第一時間就拿出來，不是很好嗎？

勞發署長蔡孟良。（中時資料照，鄭任南攝）

黃揚明懷疑，李宇翔要「打」的不是謝宜容，而是蔡孟良；他提到，蔡雖被調離主管職，但仍留在勞動部，最近也有很多蔡的黑料被爆出，因此，會議記錄會曝光，可能是勞動部內部有人為了要打倒蔡，而將資料交給李。

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