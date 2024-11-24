冬天來了，氣象專家吳德榮指出，周二鋒面通過、冷空氣南下轉冷，尤其周四到周六清晨和夜間，受冷空氣及輻射冷卻影響，本島部分平地最低溫在10度左右，台北氣象測站也將降至14度以下，將成為首波大陸冷氣團。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會-洩天機教室」專欄指出，今天（24日）東北季風影響，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨；背風面晴時多雲。北台灣天氣涼，中南部白天微熱早晚涼。今日北部氣溫16～24度、中部17～28度、南部19～30度。

吳德榮表示，明天（25日）是短暫回溫空檔，各地晴時多雲；白天氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚涼。周二（26日）鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部及東半部地區轉局部短暫雨，其他地區多雲時晴；北台灣明顯轉冷，應注意添衣，中南部白天舒適、早晚微冷。周三至周六（27～30日）冷空氣影響，周三上半天苗栗以北、東半部地區及中部山區仍有局部短暫雨，下午起轉乾、雨漸歇；周四至周六各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷，日夜溫差大。

吳德榮說，周四至周六受冷空氣及強輻射冷卻加成，清晨及夜間，本島部分平地將出現10度左右的最低氣溫，台北測站亦將降至14度以下，將成為首波符合大陸冷氣團14度以下定義的冷空氣。