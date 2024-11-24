女星王瀅為「哈林」庾澄慶的外甥女，2010年嫁給南國建設小開楊立傑，育有三女，婚後便將重心放在家庭上。日前她登上小S的節目分享自己「廢物收藏」，其中一個只裝得下戒指的小包竟要價20萬，但沒想到小S卻不小心將繩子弄斷。

王瀅於《小姐不熙娣》展示自己的「廢物收藏」，可見一字排開幾乎都是名牌包包，最小的竟只裝得下戒指，而且要價20萬，讓全場傻眼。對此，王瀅透露，有次自己去洗手間時將戒指摘下「因為要噴消毒，戒指就忘了拿走不見了，後來朋友就送我了這個，說以後洗手就可以把戒指放進去，戒指就不會掉」讓小S聽了直呼：「現在想殺她的人可以來這邊排隊」。

王瀅於《小姐不熙娣》展示自己的「廢物收藏」，其中最小的包竟只裝得下戒指，且要價20萬。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YT）

不過，在訪問的過程中，小S拿在手上的小包繩子竟然當場斷了，上面的珠子更直接掉在地上，嚇得小S臉直接僵掉，之後慌亂忙問「怎麼辦？怎麼辦啦？」但王瀅大方表示沒關係，並出言緩頰「我很久沒拿出來了，還好啦，他們家的東西可以隨時修」。

小S弄斷王瀅包包的繩子。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YT）

其實王瀅近期才因在該節目分享位於淡水的4層樓獨棟豪宅，引發討論。從她公開的照片中，可見豪宅相當氣派，更附有游泳池，讓現場來賓、主持人都看傻，小S更驚訝直問「這整棟是妳家？妳老公到底做什麼的？」