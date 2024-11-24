勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，前分署長謝宜容涉職場霸凌。民進黨新北市議員李宇翔爆料表示，在事發後，一級主管、科長、主任，變相要求同仁們，要在網路社群上發文協助洗白。

李宇翔23日在《驚爆新聞線》節目中表示，北分署裡面又有人出來爆料，除了謝宜容以外，還有其他霸凌施暴者。北分署同仁有提到這位輕生的吳姓公務員，本來是屬勞發署，勞發署是北分署上級機關，他等於是勞發署派駐過來，理論上會掛名在資訊小組，不過這位吳姓公務員到北分署之後，是掛名在秘書室，所以照這樣一個脈絡下來，他的主管就是秘書室的主任。

李宇翔接著指出，其中有一個爆料是，曾與吳男互動不錯的前同事心酸表示，內部的一、二級主管或者是承辦人員，連吳男之死都無法給個實質的結果。甚至於事發後，一級主管、科長、主任，變相要求同仁們，要在網路社群上發文協助洗白，讓這位前同事得知後，感到相當心寒。

李宇翔想問秘書室主任的是，在事發之後，有沒有要求同仁上網幫發文洗白。如果有，下令的是誰？是謝宜容嗎？還是秘書室主任要求同仁這樣做。因此，他認為，事後司法調查及行政調查，都必須把秘書室主任納入，才能釐清相關案情。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。