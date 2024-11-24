好市多一年一度黑色購物節即將於明（25）日登場，官方在周末優先舉辦暖身優惠活動，提供多達16項折價商品，包括惠而浦除濕機現折2500元、美國特選紐約客牛排折價200元，其他像是保健食品、炸蝦蔬菜捲等熟食也有數百元折扣，同時官方也公布黑色購物節一周的營業時間。

好市多於臉書指出，昨、今（23、24日）限時兩天先舉辦暖身優惠活動，多達16項商品特價，優惠商品包括，惠而浦20公升第六感知能除濕機現折2500元；BRITA MAXTRZ PRO濾水壺專用濾芯純淨全效型折價320元；金頂三／四號鹼性電池現折100元；歐樂B電動牙刷刷頭折價180元；科克蘭空運新鮮鮭魚頭現折100元；科克蘭空運新鮮帶皮鮭魚排折價70元。

惠而浦20公升第六感知能除濕機現折2500元。（圖／翻攝自好市多臉書）

歐樂B電動牙刷刷頭折價180元。（圖／翻攝自好市多臉書粉專）

科克蘭美國特選紐約客牛排折價200元。（圖／翻攝自好市多臉書粉專）

此外，科克蘭美國特選紐約客牛排折價200元；科克蘭川味椒香烤魚現折60元；科克蘭8吋可可巧克酥生乳酪蛋糕折價80元；科克蘭炸蝦蔬菜捲餅現折100元；DELAFAILLE香檳瓶裝巧克力風味球折價90元；MARIANNE’S酪梨油現折100元；科克蘭維他命C錠折價60元；NATURE MADE綜合維生素礦物質和葉黃素錠現折215元；MENAGE TROIS美國紅葡萄酒現折80元；GLAD強力保鮮膜折價100元。

好市多表示，黑色購物周營業時間，周一至周四（25至28日）是上午9點至晚上9點30分；周五至周日（29至12月1日）為上午8點至晚上9點30分。

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