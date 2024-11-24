中華隊在12強複賽最終戰迎戰日本，臨時更換先發投手，改由陳柏清臨危授命登板；沒想到僅抓下1個出局數，丟掉4分退場。下場時只見他紅了眼眶，看起來相當自責，身為學長的林家正，立刻上前給予安慰，讓球迷看了直呼：「好暖」。

陳柏清22日對戰美國隊擔任先發，先發投2局用37球、無失分，沒想到昨(23日)再度扛起對戰日本隊先發重責大任。可惜臨危受命，表現不如預期，一開始就遇到亂流；先被日本隊開路先鋒村林一輝擊出全壘打，接著控球出現問題，加上被擊出清壘的二壘安打，一共丟掉4分，僅抓下一個出局數就退場，最終承擔敗投。

陳柏清自責，下場後紅了眼眶，隊友紛紛安慰。（圖／趙雙傑攝影）

陳柏清退場後，只見他面無表情，低著頭、紅了眼眶坐在休息室，對於無法完成教練交付的任務感到相當自責，這時坐在旁邊的林家正，立刻伸出左手拍了拍陳柏清的肩膀，接著跟他說了幾句話開導一番，只見陳柏清點頭示意後，便持續關注球賽，不過看的出來心情仍相當難過。隨後，「台灣隊長」陳傑憲也坐到陳柏清身旁，擔任起心靈導師進行開示，最後只見陳柏清面露笑容，可見「心靈雞湯」補得相當足。

眼見兩位學長在旁開導陳柏清，讓網友紛紛大讚：「此時隊友很需要溫暖的鼓勵」、「柏清很棒，多給年輕人一點鼓勵，他會越來越好」、「這段我也看哭了！沒關係的～明天再贏回來」。就連中職會長蔡其昌都發文為陳柏清打氣：「請大家給我們柏清最大的鼓勵，面對全場三萬多日本球迷的震撼應援，真的會很緊張，沒事的，會長給你靠，這場大場面未來會是獨當一面的養分」。