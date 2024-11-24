男子阿豪與女友娜娜（均化名）同居一處，兩人深夜飲酒後，阿豪趁著娜娜昏睡，找來好友A男大玩3P，而A男事後還傳訊表示「謝謝、我很舒服、大嫂後面有醒來嗎」等語。法院審理，依《共同犯乘機性交罪》判處阿豪4年有期徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，阿豪和娜娜為情侶關係，並同居在高雄市鳳山區的住處。2023年2月某日晚間，阿豪與娜娜一起喝酒，期間見女友醉得不省人事，竟透過通訊軟體推特叫來A男多人性交，脫去娜娜的衣褲後性侵得逞。

娜娜控訴，我看阿豪手機推特的對話，發現他給A男地址，還下樓把A男帶上來，最後一段紀錄是「今天謝謝、很舒服、大嫂後面有醒來嗎」，「我覺得這段對話有問題，過幾個月我要搬走時，就在該住處直接問阿豪，他後來也在LINE對話承認找人來性侵我，但說對方後來軟掉沒有進去」。

阿豪辯稱，「我當天是用TELEGRAM找A男來看娜娜裸體，A男並未性侵，LINE對話紀錄是為了挽回及安撫娜娜才順著她的意思說」。對此，其辯護律師強調，「娜娜事後仍與阿豪同居、慶生及出遊，並未有過質問，直至她發現阿豪在外約炮後才起爭執，重新扯出本案，而阿豪為了安撫才順著她的意思修正說詞，且本案僅娜娜單一指訴。」

法院審理，勘驗三方手機對話紀錄，發現阿豪曾傳「我知道妳不會原諒我，看到我也想吐，但是我還是想跟妳說很對不起」、「我一直都在後悔給妳造成陰影」等語，且阿豪邀請友人A男至住處是為了發生性行為，事後曾表示很舒服等性事感受，認定當時存在玩3P、性交的默契，認為性侵罪成立，依共同犯乘機性交罪，判處阿豪4年有期徒刑，可上訴。

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