雲林縣口湖鄉昨天（23日）發生命案，58歲蔡姓婦女遭40歲兒子徒手毆打致死！蔡女經營檳榔攤，23日與兒子發生爭吵，遭情緒失控的兒子毆打，事後蔡女騎摩托車返家，騎了50公尺後就倒地不起，送醫不治，警方獲報，將蔡女兒子張男依《殺害直系血親尊親屬罪》送辦，持續釐清案情。

蔡女經營檳榔攤，住家離檳榔攤約200公尺，其兒無業在家啃老，脾氣不好經常與母親吵架，23日下午1點許，蔡女與兒子爭吵後，兒子竟出手毆打蔡女頭、臉，蔡女事後騎機車想回家休息，但騎了50公尺就停下來，下車蹲著慢慢倒地，鄰居見狀趕緊叫救護車，事後有人見蔡女兒子從檳榔攤走回家。

鄰居表示，蔡女的兒子張男平日還算正常，但常向母親要錢，要不到就開罵，蔡女大多保持沈默，此次竟動手毆打母親致死，小村落發生人倫悲劇，大家都很震驚。

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★未經判決確定，應推定為無罪。