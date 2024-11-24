很多人覺得自己明明已經多吃蔬菜了，為什麼還是會便秘？大腸直腸外科醫師鍾雲霓表示，若要想藉由吃蔬菜改善便秘，得把握兩個重點，1是吃煮熟的菜會比生菜好，2是深綠色的蔬菜會優於淺色系蔬菜，像地瓜葉等深綠色蔬菜的纖維質，就高出高麗菜2、3倍以上，「CP值會比較高」。

鍾雲霓上「健康晚點名」節目中指出，一般她都會跟便秘的病人講，你可能覺得你吃了很多菜，可是如果你吃的都是生菜沙拉的話，它很容易讓你飽，但若真的計算起來，吃一堆生菜沙拉，可能遠不及你吃一把燙地瓜葉的纖維質量。

鍾雲霓表示，想要藉由吃蔬菜改善便秘，我們大概有兩個原則就是，1.煮過的蔬菜，會比吃生菜來得好，因為你如果把菜煮得爛爛的，你可以吃的量會比較多，比較不容易吃飽，相對吃進纖維質的量也會比較高。

鍾雲霓表示，第2個原則是吃深綠色的蔬菜，會遠優於吃淺綠色、淺色系的蔬菜，舉例來說，我們今天吃的是地瓜葉，空心菜、龍鬚菜，這類深綠色蔬菜，它們的纖維質，大概會是我們吃那種娃娃菜，高麗菜這類白色或萵苣等淺色系的蔬菜纖維質2至3倍以上。

鍾雲霓表示，所以以吃同樣量的蔬菜來看，為了通便、改善便秘，我們挑纖維質高的深綠色、煮熟的蔬菜來吃，CP值會比較高。