【全程CC字幕】謝宜容終於出面為霸凌案道歉！ 鞠躬哽咽喊：十二萬分的抱歉 @ChinaTimes

勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，前分署長謝宜容涉職場霸凌。謝宜容拍攝近7分鐘的道歉影片，在影片中頻頻癟嘴、皺眉，甚至摀嘴哽咽。媒體人王時齊表示，謝宜容的道歉影片，背景的玻璃上面有人頭倒影，背景音還有一些笑聲出現，也就是說段，這是一個安排好的橋段，希望博取大家對她的原諒。

王時齊23日在《新台灣加油》節目中表示，謝宜容的道歉影片，背景的玻璃上面有人頭倒影，所以這不是謝宜容的自拍，因為她在自我介紹完以後，就坐下來，是人家幫她拍的。

王時齊接著表示，在影片1分多鐘的時候，背景音還有一些笑聲出現。也就是說，這是一個安排好的場景、橋段，然後要演出一個「她好像哭哭」、「她真的好對不起」、「希望大家可以原諒」那樣子的一個氣氛。

王時齊更指出，當中有一些疑點，從謝宜容一開始自我介紹時，就開始哽咽，卻沒有流下眼淚。她可能覺得這一招是有用的，用哭哭的影片希望來博取大家對她的原諒。謝宜容這做法沒有用，因為她在言談當中，完全暴露出，她對於她目前公務員的職位是有把握的。她的開場跟結束，其實都用勞動部職銜。

王時齊甚至點出，謝宜容在中間處理過程就已經埋下伏筆，她對於訊息未讀未回，按照公務人員的調查報告以及要懲戒的報告，必須要當事人出席，或者用書面作為辯解的一個證據，才能夠做出最後的裁處，她不讀不回，就表示她沒有收到通知，將來就在法庭相見。

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