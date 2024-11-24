美國總統當選人川普昨（23）日宣布提名和他關係密切的前白宮幕僚、旨在推動川普政策的智庫總裁羅林斯（Brooke Rollins）出任農業部長，至此新政府內閣部長人選已全數提名完畢。美媒評論，若川普上任後如期揮舞關稅大刀，將嚴重影響農民利益，屆時農業部長將在新政府中扮演重要角色。

綜合美聯社、《紐約時報》報導，川普昨日在「真實社群」發布聲明，宣布提名他第一任期內的白宮幕僚羅林斯擔任農業部長，他讚賞羅林斯致力於支持美國農民、捍衛美國糧食自給自足，以及恢復美國農業鄉鎮。農業部長的人事任命還須參議院通過。

美聯社指出，至此，川普已完成所有內閣部長提名，距離他勝選僅2周半，其餘尚有美國貿易代表等內閣級職位尚未出爐。

52歲的羅林斯來自德州，畢業於德州農工大學（Texas A&M University），主修農業發展，她曾加入促進青年農業教育的組織，她近期自述職涯始於農業。羅林斯在川普第一任期內擔任國內政策會議（Domestic Policy Council）代理主席，職責涵蓋農業政策，她本人與川普關係密切。在那之前羅林斯曾擔任頗具影響力的保守派智庫德州公共政策基金會（Texas Public Policy Foundation）主席，過去也是一名律師。離開白宮後，羅林斯出任「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）總裁暨執行長，該組織旨在為川普第2任期奠定基礎。

美國農業部約有10萬名員工，每年預算超過2000億美元，該部門任務龐雜，包括促進、補貼、監管農業、林業、物場、食品品質及營養，管理聯邦糧食援助計畫，提供偏遠鄉村地區電力以促進農業發展，農業部也制定校園午餐的營養標準。

川普23日宣布提名和他關係密切的前白宮幕僚、旨在推動川普政策的智庫總裁羅林斯（Brooke Rollins）出任農業部長。

美聯社指出，川普競選期間未說明太多農業政策細節，但若他上任後兌現全面大規模實施關稅的政見，屆時恐嚴重影響美國農民權益。川普第1任期內對外國實施關稅，引發中國等對美國玉米、大豆實施報復性關稅措施，他當時提供農民數十億美元補貼，報導評論，農業部長可能在川普第2任期中扮演重要角色。

除此之外，獲川普提名出任衛生部長的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），先前已誓言要讓加工食品從校園營養午餐中消失，不過這項職責範圍實際上屬於農業部，未來羅林斯還得平衡不同的政策意見。