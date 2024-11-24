1至81歲的大埔家族共同參加弘道健走，當作年度家族運動盛會。（弘道屏東服務處提供／羅琦文屏東傳真）

弘道照顧秘書陪伴阿秀阿嬤3k達陣。（弘道屏東服務處提供／羅琦文屏東傳真）

阿秀阿嬤(右一)、兆香阿嬤(右二)與4位90歲長輩一同出發健走。（弘道屏東服務處提供／羅琦文屏東傳真）

弘道老人福利基金會屏東服務處23日清晨在屏東潮州林後四林森林公園舉辦爺奶健走活動，有1200位民眾參加，有98位80歲以上長者，其中有5位高齡90歲，弘道也陪伴居家服務的10位失能長輩走出來。報名團隊中還有一組名為「大埔家族」的42人團隊，團員年齡橫跨1歲至81歲，更將爺奶健走屏東場作為每年的家族運動盛會。

84歲的阿秀阿嬤行走需他人輔助，對於旁人的眼光十分在意而多獨自在家。這次健走活動，弘道居家服務督導員劉伊芳邀請阿嬤參加，藉此有更多運動及社會互動機會，但阿嬤婉拒邀請，表示自己不好意思參與大型活動，劉伊芳想到，可以邀請阿嬤的朋友林阿嬤作伴，林阿嬤是個活潑外向的長輩，也時常參與各式活動，兩人互動宛如親姊妹，於是「兩姊妹」一同達陣。

「我最喜歡參加弘道的活動」，72歲兆香阿嬤是弘道潮州志工站服務的長輩，阿嬤剛開始總是面容憂愁，像是被許多煩惱困擾著，志工了解後才知道，原來阿嬤年輕時是家裡的主要經濟來源，長期的重擔下讓她不敢放鬆片刻，平時也沒有其他社交活動，因此就算家裡孩子都已長大、家庭壓力也減少仍然不快樂，於是邀請阿嬤參與潮州志工站快樂不老樂團。

每周的樂團演練讓阿嬤交到新朋友，生活也有了新的內容，今年樂團轉型成劇團，阿嬤也因為有了演出機會，更加釋放並且投入在角色中，現在阿嬤的笑容變成招牌表情，整個人有更自信。這次阿嬤完成3公里達陣的目標，看著阿嬤的笑容，志工也感到無比的幸福及欣慰。

弘道老人福利基金會屏東服務處長陳峙瑋表示，弘道為推動高齡友善環境及增加世代交流，連續6年舉辦千人健走活動，迄今已成為屏東最大型銀髮運動盛會。活動內容從選用無障礙場地、邀請多元表演團體以及豐富的活動好禮，鼓勵身心障礙者外出參與活動也陪伴失能長輩提升社會互動機會。

陳峙瑋感謝許多屏東在地企業支爺奶健走，還有輔英科技大學、屏東科技大學，以及長榮大學社會工作學系協助招募近192位青年志工。他說，每年活動邀請青年志工一同參與，在今年的青年志工行列中不僅有身心障礙者，還有15位外國籍學生，讓活動增添更多活力，也讓爺奶Color Walk成為每個家庭都能盡情享受的運動會，一同打造健康樂活的高齡友善社會。