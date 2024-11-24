113年全國語文競賽即將在本周末11月23日至24日於花蓮舉行，賽事吸引來自全國22縣市的選手、老師、領隊及家屬前來，預計將有上萬人集結於花蓮，帶動花蓮觀光人潮，促進在地經濟活絡。大量人潮帶來車潮，縣長徐榛蔚也籲請鄉親多擔待，配合道路交通指引，避開壅塞路段，大家一同為花蓮的振興與復甦而努力。

縣長徐榛蔚表示，0403地震後的花蓮需克服交通和住宿問題，讓花蓮縣政府團隊更加用心規劃，這次競賽正是向全國展示，花蓮人如何在困境中站起來，如何用心中的每一字每一句刻劃出花蓮的風華與堅韌的最佳時機！誠摯邀請鄉親為參與的選手加油，展現花蓮人的熱情與溫暖，也為堅毅不拔的花蓮加油，共同迎接人潮與商機回流。

圖/花蓮縣政府提供

花蓮縣政府指出，賽事將於宜昌國中、明義國小、東華附小、宜昌國小、海星國小舉行，賽場附近路段在尖峰時期將造成擁塞，還請用路人注意，建議繞道而行，不便之處還請見諒。縣府也提醒用路人留意各項交通指引措施，配合相關車輛改道行駛，共同維護交通安全與賽場秩序。

擁塞時段如下：

11月23日（六）花蓮市部分：07：00-8：00永興路，12：00-16：00林森路（和平路口至中山路口）、自由街（林森路口至中華路口）、中華路（自由街口至中山路口）、中山路（中華路口至北濱街口）；吉安鄉部分：12：00-16：00宜昌一街、中華路二段（宜昌一街口至黃昏市場）、中山路（宜昌一街至中央路口）、中央路（慶豐路段至花蓮市中山路明廉國小）

11月24日（日）07：00-08：00、13：00-17：00，花蓮市部分：林森路（和平路口至中山路口）、自由街（林森路口至中華路口）、中華路（自由街口至中山路口）、中山路（中華路口至北濱街口）；吉安鄉部分：宜昌一街、中華路二段（宜昌一街口至黃昏市場）、中山路（宜昌一街至中央路口）、中央路（慶豐路段至花蓮市中山路明廉國小）

花蓮縣政府同時籌劃一系列觀光旅遊配套措施，邀請各縣市選手、家長與老師們，在競賽結束後能多留幾日，體驗花蓮的美好風光與人文地景，相關交通資訊、旅遊資訊與文化資訊請參考113年全國語文競賽網站查詢：https://language113.eduweb.tw/Module/Calendar/Index.php。