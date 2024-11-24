為報復烏克蘭以美製ATACMS戰術飛彈襲擊本土，俄羅斯21日對烏國發射1枚新式彈道飛彈，起初烏方指稱該飛彈為洲際彈道飛彈，後來俄國總統普丁（Vladimir Putin）證實，這款飛彈是名為「榛樹」的極音速中程彈道飛彈。資深軍事專家、《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文指出，中程飛彈有威力和突防能力強、綜合成本低的優點，並且可攜帶常規或核彈頭，他並分析，俄軍這次發射「榛樹」，目的是象徵俄軍對烏克蘭反擊升級，以及警告西方國家。

鄭繼文22日在政論節目《環球大戰線》表示，這次被俄軍拿來轟炸烏克蘭的「榛樹」飛彈，是由RS-26「邊界」中程彈道飛彈修改而來，而RS-26飛彈的前身，則是RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈，所以「榛樹」飛彈帶有洲際飛彈的基因，只是射程被修改過。

鄭繼文接著說，俄國之所以要在擁有短程、洲際彈道飛彈的情況下，還要再裝備中程彈道飛彈的原因，是因為這種飛彈威力、突防能力強，相較於只能以次音速飛行並容易被擊落的巡弋飛彈，中程飛彈的最高速度高達10馬赫，這讓烏軍防空系統很難攔截。此外，中程飛彈比洲際飛彈更為便宜、綜合成本低很多，所以在面對北約軍事威脅的情況下，俄國有研發此飛彈的必要。

最後，鄭繼文點出，「榛樹」飛彈仍在研發，俄軍此時將它投入實戰有幾層目的，首先，象徵俄軍反擊的升級；再來，「榛樹」飛彈的彈頭為「核常兼備」，此舉有警告西方國家，俄國有可能將戰爭上升到核戰的意味在。