勞動部勞動力發展署北分署日前一名員工輕生，掀起北分署長謝宜容霸凌風暴，對此勞動部長何佩珊請辭獲准，而謝宜容卻神隱許久，直到22日才上傳道歉影片，律師林智群表示，謝宜容的態度會這麼強硬，關鍵是因為她是事務官，只要不貪污犯大錯，她可以提行政訴訟，要求廢棄免職處分。

林智群近日在臉書發文，謝宜容態度這麼強硬，勞動部長都下台了，她還是不動如山，「就是因為她是事務官／公務員啊！」如果是政務官，一定是道歉下台，可是她是公務員，要拔掉她的身份很難。

林智群說，公務員只要不貪污、不犯大錯，要降職停職都很難，免職更難，行政機關可以做出處分，公務員也可以提行政訴訟，要求廢棄原處分。

林智群指出，從勞動部第一份調查報告，分了幾個事件進行調查，結論看不出來可以記兩大過免職，但現在因為民意，只好這樣處理，而謝宜容接下來只要走行政訴訟，記兩大過免職的處分一定會被廢棄掉，她的底氣是這樣來的，「她可以不甩勞動部、行政院，因為她有公務員身份保障」，所以「公務人員保障法」就是謝宜容的最大靠山。

根據「公務人員保障法」第9條，公務人員的身分應予保障，非依法律不得剝奪。基於身分的請求權，保障亦同。以及第9-1條，公務人員非依法律，不得予以停職。公務人員於停職、休職或留職停薪期間，仍具公務人員身分。但不得執行職務。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。