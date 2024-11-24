台北捷運是國人驕傲，採用專業工法興建的隧道群，提供列車穿梭自如的活動空間。北捷透過臉書粉專分享，「潛盾工法」是目前捷運隧道的主要工法，而這項工法，竟和200多年前一名法國工程師研究「蛀船蟲」有關。

和明挖覆蓋法相比，利用潛盾施工，可大幅節省時間、交通成本。（翻攝台北市捷運局臉書）

「蛀船蟲」別名很多，又稱船蟲、船蛆等，牠鑽木啃食的行為，對早期以木材興建的船隻來說是一大威脅。北捷分享，法籍工程師馬克布魯尼（Marc Isambard Brunel）觀察船蟲利用身體支撐壁面，邊挖邊啃邊排出木屑，讓他靈機一動，於1818年取得潛盾工法專利。

5年後，布魯尼把這項技術應用在倫敦泰晤士河河底隧道工程，就此開啟潛盾世代。台灣第一條採用潛盾工法完成的捷運隧道，是淡水線台北車站到台大醫院站，這段隧道的成功經驗，成了後續捷運工程一個重要參考指標。

一般來說，捷運工程施作市區隧道，以潛盾或明挖覆蓋法為主，後者顧名思義「土挖起來做好結構後把土蓋回去」，雖然成本低，不過曠日廢時，也易造成交通不便，遇到過河更是沒轍。潛盾技術日趨成熟，已成主流。