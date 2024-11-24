行政院長卓榮泰上任至今已半年，台灣民意基金會19日公布的最新民調顯示，受訪者對卓內閣的不滿意度40.8%，超過滿意度39.9%，創下新低。前立委林濁水表示，卓榮泰以及前閣揆陳建仁都有「6個月魔咒」，但另名行政院前院長蘇貞昌則是例外，這和時任總統蔡英文對蘇的承諾有關。

林濁水昨（23）日在臉書指出，除了卓榮泰，陳建仁也是在就任行政院長後，民調即一路下降，直到第6個月正式死亡交叉，但蘇貞昌未有「6個月魔咒」，他出任閣揆後民調一路上升了1年才下滑，2年後就一直維持在50%上下，成為幾十年來最挺得住局面，最久任的行政院長，直到蔡英文在「論文門」事件力挺新竹市前市長林智堅對抗台大，蘇的滿意度才隨蔡一起重挫、正式死亡交叉。

前行政院長蘇貞昌。（資料照,姚志平攝）

林濁水分析，蘇貞昌之所以沒出現「6個月魔咒」，除了他有台灣民主化以來最幹練的閣揆個人條件，以及適逢中美對峙、台灣得利等因素外，另個重要原因為，他願意擔任行政院長的前提，是蔡英文承諾，總統只管外交和國安，手絕對不會伸入內閣，「可見依傾向內閣制精神的雙首長制運作對台灣最佳」。

不過，林濁水提到，蘇貞昌當年認為只要顧好與蔡英文的關係即可，對於其他事情目空一切，尤其完全蔑視國會，結果釀成激烈反彈，如今導致民意強烈支持國會必須擴權。