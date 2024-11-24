主計總處29日（周五）將召開今年最後一次「國民所得評審會議」，修正經濟預測，雖然地緣政治風險升高，但由於訂單成長、出口活絡，民間投資繼續擴張，今年經濟成長率可望上修至4％以上，創近三年最高。

主計總處在本次評審會議裡，除了討論當前經濟情勢，修正今、明兩年GDP預測，也會依據110年工商普查資料，對GDP進行五年一次的修正，所有數據向前修正五年。

另外，本次五年修正也會調整民間消費分類，目前有關家庭部門的消費分類有12類，為讓特質相同的消費歸併成一類，以利分析，會把目前包含在家具設備這一類的資訊（電視、電腦等影音設備）併入通訊類，而成為資通訊類，還有金融保險的消費也會自其他類獨立出來，自成一類，家庭消費將由目前的12大類變成13大類。

外界最關心的今年經濟成長率究竟會達到什麼水準？主計總處於8月預測，可達3.90％，隨著上月底概估第三季結果出來，第三季經濟成長3.97％，優於預測數3.21％，這個結果讓今年經濟成長上修至4.1％，但這是假設第四季預測不變所得到的數字。

然而，第四季充滿變數，有美國總統大選，有地緣政治風險，加中貿易戰持續升級，第四季經濟成長能否達到原預測1.12％？主計總處官員表示，這些風險仍待評估，但目前還沒看到不好的消息，包括10月的出口、外銷訂單仍持續成長（10月出口成長8.4％、外銷訂單成長4.9％）。

總的看來，主計總處官員認為今年經成長率應該會在4％以上，比8月預測數來得高，國內經濟穩定成長。針對113年，主計總處最近五次預測數（去年8月、11月、今年2月、5月、8月）依序是3.32％、3.35％、3.43％、3.94％、3.90%，目前則上看4％以上。