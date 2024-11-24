韓國央行預計11月27日召開決策會議，分析師預期央行繼10月宣布兩年來首度降息後，11月將再度降息1碼，因為10月通膨率再創新低且國內經濟成長不如預期。

韓國央行先前在10月決策會議後宣布基準利率調降1碼至3.25％，是央行維持利率不變近兩年來首度降息，但分析師早就預料到降息決策，因為今年以來韓國通膨持續降溫，在8月達到央行設定的2％通膨目標後仍持續下降。

今年9月韓國消費者物價指數（CPI）年增1.6％，創下3年多來最低紀錄，因此分析師早已預期央行將啟動降息循環。

摩根大通首席韓國經濟學家Park Seok Gil在當時已表示，韓國央行繼10月降息1碼後，接下來若能再陸續調降3碼讓利率政策正常化，將有助刺激民間消費成長。

摩根士丹利首席韓國經濟學家Kathleen Oh也預期，韓國央行自11月起每季都會降息1碼，最終將基準利率降至2.5％。

ING在10月底發表的報告中表示，韓國央行在10月採取鷹派作風宣布降息後，估計11月可能轉為鴿派暫停降息，等待國內房市穩定後再於明年初宣布降息。然而，韓國最新經濟數據再度讓分析師改觀。

韓國政府近日公布10月CPI年增1.3％，創下2021年1月以來最低通膨率。即便在排除波動劇烈的糧食及能源價格後，10月核心CPI年增幅1.8％依舊創下2021年9月以來新低。況且，韓國近來經濟成長不如預期，第三季國內生產毛額（GDP）季增幅僅0.1％，且10月頭10天出口額較去年同期萎縮，皆提高央行在11月降息的機率。