在23日的香港科技大學學位頒授典禮上，輝達創辦人兼執行長黃仁勳發表演講，談及輝達在中國的布局和人工智慧（AI）帶來的機遇。他提到，儘管地緣政治緊張局勢加劇，但輝達仍將保留在中業務，並指中國在發展AI方面擁有獨特優勢，特別是粵港澳大灣區蘊藏著巨大潛力，對中國來說是一個非凡的機遇。

據香港英文媒體《南華早報》報導，在學位頒授儀式後的台上討論中，黃仁勳指出了中國在利用AI方面的獨特優勢，他認為粵港澳大灣區蘊藏著巨大發展潛力。粵港澳大灣區包括香港及澳門兩個特區，以及廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市及肇慶市。

「對於這一地區乃至中國來說，這都是一個非凡的機遇」，黃仁勳說，「大灣區已經非常擅長機電一體化，這是機械技術和電子技術的交會點」。

他說，大灣區是世界上唯一「同時擁有機電一體化技術和AI技術」的地區，相比之下，另外兩個大型機電一體化中心日本和德國則遠遠落後了。

黃仁勳強調，輝達在中國有著長期投資，擁有多個設計中心和數千名工程師，為中國技術進步做出了貢獻。「在過去的25年裡，我們有幸見證了中國的技術是如何發展的，我們將繼續這樣做」。

在談及美國總統當選人川普上台後可能進一步限制對中貿易後，黃仁勳說，輝達將在滿足合規要求的同時為客戶服務。

他說：「我不知道新政府上台會發生什麽。但無論發生什麽，我們都會在遵守法律和政策之間取得平衡，繼續推進我們的技術和支持，為世界各地的客戶服務」。

黃仁勳還表示，AI正在徹底改變科學，這項技術將催生新的產業。

他認為，世界各地的企業都在競相採用AI技術來加速創新和提高生產力。他說，AI「代理人」預計將與處理行銷、銷售、供應鏈、晶片設計、軟體開發和其他領域的團隊一起工作。

「AI無疑是我們這個時代最重要的技術，也有可能是有史以來最重要的」，他說。

今年1月，黃仁勳相繼到訪輝達在北京、上海和深圳辦公室，與當地員工舉行年會。這也是他4年來首次訪問中國大陸。分析人士認為，這表明，儘管美國對中實施了嚴格限制，但中國大陸對輝達來說仍是一個關鍵市場。