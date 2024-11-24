大陸近期無差別傷人事件頻傳，官方就此接連祭出多項舉措因應。大陸司法部舉行會議，部署進一步加強矛盾糾紛化解、維護社會安全穩定的具體措施，其中包括加強調解工作，深入排查常見多發的婚姻家庭、財產繼承等矛盾糾紛，努力將其化解在「基層」和「萌芽」狀態。

據大陸司法部微信公眾號消息，大陸司法部22日再次舉行黨組擴大會議，貫徹落實中共中央、大陸國務院決策部署，按照中央政法委會議要求，立足司法行政工作職責，專題研究部署進一步加強矛盾糾紛化解、維護社會安全穩定的具體措施。

對此，會議強調，要守牢監所安全穩定底線，全面提升教育改造質效，抓實重大事故隱患排查整治、安全生產等工作，確保監獄、戒毒所絕對安全。要加大刑滿釋放人員安置幫教力度，會同有關部門依法對安置幫教期內刑滿釋放人員加強教育引導和幫扶幫教，有效預防和減少重新犯罪。

會議指出，要加強人民調解工作，抓實調解員隊伍建設，指導基層司法所和人民調解組織深入排查常見多發的婚姻家庭、鄰里關係、財產繼承、房屋土地、欠資欠薪等矛盾糾紛，切實增強調解的針對性和實效性，密切與有關部門協同配合，努力把矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態。

會議表示，要持續加強社區矯正對象監督管理，依法落實分類管理和個別化矯正措施，提高教育矯正質效。要認真貫徹實施新修訂的《行政複議法》，做好行政複議工作，實質性化解行政爭議。要統籌律師、公證、司法鑒定、仲裁、法律援助等資源，為民眾依法化解矛盾糾紛、維護合法權益提供精準優質高效的法律服務，增強民眾法治獲得感。

會議要求，各級司法行政機關要切實提高政治敏銳性和政治鑒別力，強化責任擔當，增強大局意識，嚴格落實維護社會安全穩定政治責任，守土盡責，進一步做實做細矛盾糾紛化解工作，堅決維護社會安定和人民安寧。

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