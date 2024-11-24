聯發科董事長蔡明介表示，聯發科27年來一步一腳印，不僅公司穩步成長，也致力於照顧與公司共同努力的每一位同仁。本次特別規劃的專屬包場活動，不僅是對同仁辛勤付出的感謝，更希望與同仁及家人共同分享公司的成長與榮耀。他並邀請大家大手牽小手，繼續與聯發科攜手向前走，實現「Tomorrow Built by Us」。

今年家庭日融入「趣味、公益、永續」的核心精神，推出專屬家庭日APP，從報到、園區消費禮券到活動護照，全面採用無紙化形式。此外，六福村特別延長期間限定的萬聖節活動，兩天的家庭日分別由總經理暨營運長陳冠州及共同營運長顧大為帶領，邀請近300位聯發科小朋友穿著萌翻的萬聖裝參加遊行。活動期間，聯發科還準備了來自「唐氏基金會」與「蒙恩聽障烘焙坊」的公益禮品，讓員工在享受歡樂之餘，也能透過活動回饋社會。此外，公司更捐贈數百張六福村門票，送給新竹縣市的弱勢兒童家庭及社福機構，傳遞溫暖與關懷。

除了樂園原有設施外，聯發科以「建構美好未來」為主軸，設計多項專屬活動。活動結合「Tomorrow Built by You」主題，安排同仁在園區內尋找標語印章，完成屬於自己的活動明信片。此外，現場還設置多國美食行動餐車，並邀請魔術師與樂團進行精彩表演，為家庭日增添樂趣。最後，周日晚上的煙火秀為兩天活動畫下完美句點。

聯發科始終重視人才發展，致力於優化員工體驗，營造尊重與肯定的正向工作環境，提升員工的工作滿意度與歸屬感。今年，公司屢獲國際肯定，包括登上《富比士》2024「全球最佳雇主排行榜」(World’s Best Employers)，並在《新聞週刊》的「2024年全球最值得信賴公司」(World’s Most Trustworthy Companies)評比中，獲得高科技硬體產業榜第二名。此外，聯發科連續兩年榮獲「天下人才永續獎」，並獲得104人力銀行首屆「最佳雇主品牌」大賞以及「台灣企業永續獎-人才發展獎」等殊榮，展現其對人才與永續發展的高度重視。