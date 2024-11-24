花蓮客運服務花蓮民眾超過一甲子，不過業者預計12月1日結束所有客運班車的營運，僅剩的2條路線屆時也會改由統聯客運接手營運。（羅亦晽攝）

花蓮客運服務花蓮民眾超過一甲子，不過業者預計12月1日結束所有客運班車的營運，僅剩的2條路線屆時也會改由統聯客運接手營運。（羅亦晽攝）

花蓮客運服務花蓮民眾超過一甲子，全盛時期營運範圍涵蓋花蓮全縣跟台東、台中梨山部分路段，近年因評鑑屢次不佳、司機缺員、其他客運公司進駐等關係面臨營運危機，業者預計12月1日結束所有客運班車的營運，將僅剩的2條路線移交統聯客運營運後正式走入歷史。

花蓮客運成立於1958年，營運路線曾跨足花蓮縱谷、東海岸、北台東及每日限定的台中梨山追霧巴士，是花蓮老字號且獨占市場的公路客運公司，隨太魯閣客運2016年開始在花蓮經營市區公車路線後，花蓮縣政府隔年起展開市區公車評鑑，對客運公司評分。

花蓮客運屢因服務態度不佳、時間管理差、車內設施有待改善等問題，分數多為乙等或未達乙等，且2020年蘇花改通車後，更多北部客運進駐花蓮，花蓮客運開始出現駕駛出走潮，加上業者多次違反《勞動基準法》遭罰，只能將手上的路線轉交其他業者接手營運，近年更因營運連年虧損，目前只剩下2條公路客運路線，分別為1122花蓮−瑞穗與1142玉里−光復。

由於花蓮這幾天頻傳花蓮客運僅剩的2條路線，12月1日起將改由統聯客運營運，記者致電業者詢問是否要退出客運班車營運，僅得到「不清楚」的回答，交通部公路局台北區監理所花蓮監理站長李明正則證實，花蓮客運確定在12月1日結束所有客運班車的營運，剩下2條路線都轉由統聯客運接手，班次、時間都跟現在一樣。

他坦言，花蓮客運服務與準點率跟大眾期待有落差，考績幾乎都只有乙等，去年更在豐濱鄉發生重大車禍，造成1死4傷，業者因長年資金、人力不足，過去陸續減班、停駛，如金確定結束所有客運班車營運，未來是否以租賃車等其他方式提供服務，要再看公司的規畫。

李明正也強調，監理站會輔導客運業者業務轉移，未來也會持續稽核接手花蓮客運路線的統聯客運車輛、服務等是否符合規定，為花蓮鄉親把關。