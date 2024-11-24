前總統蔡英文近日赴加拿大參加哈利法克斯國際安全論壇年會，並以「馬侃公共服務領袖獎」身分發表演說。對此，大陸駐加國使館發聲明表示「強烈不滿、堅決反對」，呼籲該論壇停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

據大陸駐加拿大使館微信公眾號24日消息，使館發言人就涉台問題答記者問。聲明強調，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的，堅決反對任何「台獨」分子以任何名義「竄訪」中國的建交國。我們呼籲有關國家切實恪守一個中國原則，尊重中國主權和領土完整。

聲明稱，哈利法克斯國際安全論壇執意邀請「台獨」分子參會並為其頒獎，嚴重違反一個中國原則。中方對此強烈不滿、堅決反對，敦促哈利法克斯國家安全論壇充分認清台灣問題的極端重要性和高度敏感性，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

蔡英文當地時間23日以「馬侃公共服務領袖獎」得主身分在「哈利法克斯國際安全論壇」發表演說稱，國際社會面臨許多不確定，促進國際攜手合作面對衝突找出解決方案非常重要，並為改變衝突做出調整；台灣期待與共享相同願景與價值的各方合作，並宣布哈利法克斯安全論壇明年2月將首次在台灣舉行。