11月即將結束，迎來2024年的最後一個月，命理專欄「十二生肖運勢」發文分享，生肖屬牛、龍和猴的人在12月的貴人運最佳，能夠在事業上給予很大的幫助，不但擁有良好的工作表現，財運也能跟著水漲船高。

▎生肖牛

屬牛人在12月將迎來社交高峰，不妨趁機多舉行一些社交聚會，將老朋友和新朋友聚集在一起，交流彼此的經驗和故事，不但能增進大家的感情，還可能帶來意想不到的合作機會；職場方面，屬牛人將因為良好的人際關係而獲得更多發展機會，財運也十分旺盛，賺錢變得更加輕鬆，尤其是從事創意行業的人，新的項目和合作將不斷出現。

▎生肖龍

屬龍人在12月會遇到很多願意伸出援手的貴人，其中包含曾經無意間幫助過的人，在這段時間應該敞開心扉，透過簡單的聚餐或團隊活動來加強與同事間的關係；事業方面，屬龍人表現出色，不但能夠順利完成任務，還能獲得額外的獎勵，只要保持積極態度，就能獲得豐厚的回報，此外近期賺錢能力增強，尤其對從事銷售或自由職業的人來說，只要付出努力，就能輕鬆獲得額外收入。

▎生肖猴

屬猴人在12月將得到貴人的大力幫助，運勢也因此大幅提升，面對各種事務都得心應手，在事業上能獲得上司認可，有望升職加薪，這段時間能將所有精力都投入到看似有前景的項目中，成功的機率很高；此外，屬猴人近期財運亨通，有強大的賺錢能力，尤其是正在經營生意的人，能夠開拓新的業務領域，增加收入來源，不過也要注意合理的財務控管，避免不必要的浪費。

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