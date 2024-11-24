台北捷運公司自2022年11月推出AI智慧客服，提供即問即答文字資訊服務。但近日在社群軟體Threads有人使用文字客服測試語法，引起不少民眾效仿。北捷回應，「請自律」、「勿刻意使用語法測試濫用公共資源！影響旅客權益！」

有網友在Threads上分享，要求北捷客服寫程式，北捷則回覆，「非常抱歉，無法提供完整的程式碼。」但仍提供一段簡單的範例，網友直呼，「北捷客服要被玩壞了！」

文章一出，不少網友也紛紛使用北捷客服測試，有人直接寫出指令碼，也有網友評論，「Call open AI API前應該先訓練個text classifier把跟北捷無關的問題擋掉比較好吧」、「這麼多人在幫他們免費試錯，挺好的」、「浪費人家資源，說不定還會排擠到真正需要的使用者」等。

北捷也回應，「公共資源別這樣玩！請自律！北捷AI智慧客服提供即時通報、遺失物協尋。勿刻意使用語法測試濫用公共資源！影響旅客權益！」