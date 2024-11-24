桃園市市管河川新屋溪，主要流經觀音區、新屋區境內，因志滿橋下游部分河道過於狹窄造成水流阻塞，遭遇汛期大水時容易產生溢堤淹水情形，桃園市水務局為提升堤頂保護標準及降低致災風險，向中央爭取預算列為亟需優先治理河段，今年7月獲經濟部水利署核定改善工程，預計今年12月底前開工、2025年10月完工。

水務局說，市府近年積極提報前瞻基礎建設「水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」爭取中央補助整治新屋溪，經核定辦理「新屋溪志滿橋下游防洪改善工程」，計畫將河道辦理拓寬，設置懸臂式護岸，藉以擴大通洪斷面，範束洪流於河道內免氾濫成災。治理長度約280公尺，工程總經費含用地費約4800萬元，其中中央補助約4000萬元，地方自籌800萬元，這項工程將有效解決新屋區長期以來的淹水問題，提升當地防洪能力，保障居民的安全。

水務局也說，在生態保育方面，雖然工程施工範圍內未發現保育類或敏感物種，但為減少對環境的影響，將採取施工避開動物活躍時段，減少對野生動物的干擾、縮小施工範圍，不影響現有生物的棲息與繁衍。另外，市府將持續向中央提報爭取新屋溪水系改善經費，提升全流域保護標準及降低溢淹風險。