國民黨今（24）日在桃園會展中心舉行第21屆第4次全國代表大會，前總統馬英九直言，總統賴清德上任後，強推「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，用「中華民國」來包裝長期的台獨主張，自己有「既無必要，也辦不到，更不務實」的12字評語，他更呼籲國民黨堅持本於憲法的「九二共識」反對台獨，力推國民黨重返執政。

馬英九今於全代會率先致詞，但在全場問候時不小心口誤，把立法院長韓國瑜叫成「立法院韓秘書長」，國民黨黨主席朱立倫、秘書黃健庭，以及組發會主委許宇甄等人隨即看向身旁的韓，不過韓沒太大反應。

馬英九表示，過去這幾年，國民黨在朱立倫的傑出領導下，除在縣市長選舉大有斬獲，更於立法委員選舉讓國民黨成為國會最大黨，立法院長也由韓國瑜擔任，是前所未有的成功。

馬英九指出，立法院國民黨黨團總召傅崐萁調和鼎鼐、奔走協商，讓黨團與友黨發揮極大戰力，促進國家進步與社會和諧，他要向朱立倫、韓國瑜、傅與全體立委，表達由衷的敬佩與感謝。

前總統馬英九今出席國民黨全代會。（張薷攝）

馬英九表示，民進黨過去執政八年政績甚差、貪腐連連，造成社會不安、民怨沸騰，例如桃園市前市長鄭文燦涉嫌重大貪瀆案、台南市府涉嫌光電弊案、高雄市前副市長陳啟昱涉嫌台鹽弊案逃亡案，到最近司法院大法官會議針對死刑與國會改革案釋憲所作的判決，各界多認為不符社會期待。

另外，馬英九還提到近日勞動部官員涉嫌霸凌部屬，造成當事人輕生的荒誕事件，他直言相形之下，國民黨籍的縣市長執政成績良好，國民黨立院黨團嚴格把關中央政府總預算、制訂進步立法，顯示國民黨永遠和人民站在一起，支持自由民主法治、抗拒玩法濫權與暴政的一貫立場。

馬英九表示，在中央方面，最近民進黨的賴清德上任總統後，居然強推「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，用「中華民國」來包裝他長期的台獨主張，毫無必要地將台灣推向對內違反憲法與對外引發兩岸衝突的現況，引起國際社會與國內外媒體普遍的擔憂。

馬英九強調，對於賴清德一生堅持的台獨主張，他一向有12字評語「既無必要，也辦不到，更不務實」。此時此刻，國民黨更應勇敢負起責任，堅定守護中華民國憲法，堅持本於憲法的「九二共識」，反對台獨，為台灣民眾全力維護兩岸和平與安定，全力保障台灣人民的安全與福祉，呼籲國民黨團結奮鬥，力推國民黨重返執政。

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