桃園市八德區1間人力仲介公司，上周四（21日）晚間發生1起殺人案，44歲江姓男子與62歲李姓男子同住於公司的宿舍，但同住時經常發生口角、不合，孰料江男竟在酒醉後再度與李男發生衝突，直接拿起手邊的兇刀猛刺李男腹部，導致李男臟器外露、當場死亡，警消到場後現場判斷已無生命跡象並無送醫，後續警方依法偵辦。

江男與李男皆任職於八德區和強路的1間人力仲介公司，2人同住於公司提供的宿舍，但因為長期生活習慣不同，又住在宿舍的大通舖，經常發生口角，並對雙方不滿，怎料21日晚間9時許，李男酒醉後大膽挑釁、激怒江男，江男忍無可忍、情緒激動得拿起手邊的兇刀狂捅李男腹部，隨後在場同事報警請警消到場協助，消防到場後發現李男已臥倒在地，李男臟器外露、身體冰冷，判斷已明顯死亡並無送醫。

據了解，現場出現多方疑點，李男雖當場死亡，卻無大量出血，現場地上也無大量血跡，像是被清洗過一般，知情人士透露，疑似因李男年紀稍大，或兇刀刺入重要器官，才會導致李男內出血而死亡。後續警方依照現場其他同事的證詞及監視器畫面等資訊，循線揭露江男正是加害人，隨後也在附近草叢找到江男犯案用的兇刀，江男並無過多狡辯，警方順利破案。

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★未經判決確定，應推定為無罪。