近來勞動部職場霸凌事件引發矚目。胸腔暨重症科醫師黃軒表示，職場霸凌就是濫用管理權，來使對方感受到壓力或痛苦，研究指出，基層員工是職場霸凌的主要受害者，發生率約25%至30%。另一項研究更指出，急重症的醫護人員，90%都自認有過職場上的霸凌，尤其是新進人員。

黃軒在臉書粉專PO文指出，職場霸凌者都會個共同點─情緒管理非常不穩，但沒人敢叫他們去看醫生，根據2014年一項研究，職場霸凌就是濫用管理權進行攻擊、威脅、惡意、污辱等行為，來使對方感受到壓力或痛苦。

黃軒指出，研究發現，基層員工是職場霸凌的主要受害者，發生率約為25%至30%，這是因他們在組織中的權力有限，容易受到來自主管或同事的不公平對待，客服人員職場霸凌約為30%至35%，他們經常遭遇來自內部和外部的霸凌，包括不合理的指責或公開批評。

黃軒指出，醫護人員也是職場霸凌的高風險群體，發生率約為30%至40%，來源包括內部層級壓力、病患或家屬的情緒發洩及繁重工作的責備。另一篇研究發現，90%急重症的醫護人員自認有過職場上的霸凌，尤其是那些新進人員，被霸凌的醫護人員，有61.7%的人被發現，工作效率也跟著下降。

黃軒指出，為預防和應對職場霸凌問題，世界衛生組織建議採取包括確保最佳的人員配置、合理的工作時間、支持工作團隊和良好的工作條件與加強照明、安裝監控攝影，並提供諮詢服務，幫助員工認識到職場霸凌行為的危險等。

黃軒指出，員工或下屬，徒弟或學生，絕對不是任何人在職場上情緒勒索的對象，不同職位的職場，霸凌發生率，仍存在顯著差異，企業也應針對不同職務特性制定預防策略，保護員工的心理健康，來提升工作環境的和諧與效率。