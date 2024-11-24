53歲大陸抗癌網紅「努力堅強的湘妹子阿妹」，在抖音上擁有百萬粉絲。她於2023年確診胃癌末期，更被醫師判定只剩3個月，但她在積極治療下延長了壽命。怎料，日前再度更新近況，竟是兒子發出訃聞，證實她的死訊。

湘妹子的兒子22日突然在抖音上證實媽媽的死訊，「各位叔叔阿姨們，從今天開始我沒有媽媽了，於今天下午過世，在此感謝一直以來支持和幫助過我媽媽的叔叔阿姨哥哥姐姐們」，突如其來的噩耗讓粉絲相當震驚。

湘妹子的兒子22日突然在抖音上證實媽媽的死訊。（圖／翻攝自「努力堅強的湘妹子阿妹」抖音）

其實湘妹子2023年4月被診斷出胃癌末期時，癌細胞已經擴散到全身，無法進行手術，更被判定生命僅剩3個月。但她沒有因此放棄治療，更將抗癌過程拍成影片上傳到抖音，鼓勵其他癌友。不過，在治療的過程中，可以看到她明顯的日益消瘦，湘妹子更透露，自己曾一度長達4個多月無法進食，導致體重從120斤（60公斤）暴瘦到70斤（35公斤）。

抗癌過程中她日益消瘦。（圖／翻攝微博）

湘妹子生病前後的對比令人心疼。（圖／翻攝自「努力堅強的湘妹子阿妹」抖音）

從她先前分享的影片畫面中，可見躺在床上的她臉頰凹陷、皮膚暗沉，身上幾乎完全沒有一點肉，瘦成皮包骨的模樣對比生病前化著精緻妝容，臉頰有肉、氣色紅潤的狀態差距非常大，讓許多人看了相當心疼。她曾坦言「沒有質量地活著好痛苦」，但看到家人及粉絲都希望自己能活著，便努力堅持下去「我也不知道我的生命力這麼頑強」。