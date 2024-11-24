情侶之間的性生活，是讓一段關係保持高度親密感的關鍵之一。有一名女子近期在網路上表示，與男友交往1年，但因對方下體較粗，想再深入就會非常疼痛，以至於兩人都沒辦法好好享受性愛。求救文發布後，除了釣出一票過來人分享經驗，「用跳蛋震動刺激外面，會減輕很多疼痛」；還有女子則笑稱，「憑良心說，現在台灣男生粗的不多了。」

該名女網友日前透過Dcard並以「男友太粗進不去」為題發文，透露她與男友目前交往超過一年，期間多次與男友嘗試發生性行為，而雙方也都是第一次，雖然做足前戲，也曾使用潤滑液但就是不成功，「他長度正常，粗度大概3根手指，每次都是進到一半卡住，再進更深就超級痛。」

貼文曝光後，除了引發調侃「憑良心說，現在台灣男生粗的不多了，有遇到請好好享受」，也有部分網友以自身經驗為例，並建議：「應該是角度，下面墊枕頭看看」、「潤滑液除了塗很多還要看塗哪裡，男生那邊也要塗，但最重要是女生洞口上上下下左右，大範圍的塗好塗滿」、「剛開始接觸性行為，所以進去有時候還是會卡，但我發現只要把骨盆稍微後傾就一定順利」、「進去前+進去時用跳蛋震動刺激外面，會減輕很多疼痛喔」、「平常可以自己幫陰道按摩，也可以用一些情趣用品來適應，陰道的肌肉是會越使用越有彈性的」。

另外，有人則分享，「我之前也有一樣的狀況，一開始都是慢慢試，習慣手指進來不會痛之後再嘗試後續，大概試了5-6次以上，用很多潤滑劑再慢慢推進來，這個過程一定會超痛但就是能忍則忍，不能忍慢慢退出，一直到那個痛感在你可以忍住的範圍內進來就成功了！最重要的就是當下一定不要緊張，放鬆心情，相信你們會成功的」。