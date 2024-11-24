據美國之音報導，美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會(USCC)當地時間19日在其年度報告中，首次正式建議美國國會應當取消中國的永久正常貿易關係地位(Permanent normal trade relations, PNTR)。幾天前，國會眾議院中國共產黨問題特設委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)推出法案，同樣要求正式終止中國的PNTR地位。美國國會真的會取消中國的PNTR地位嗎？如果通過，這將如何影響中國業已陷入困境的經濟？報導引述專家分析稱，中國首先可以做的就是讓人民幣貶值，增加出口競爭力，其次就是採取報復措施，包括立即停止購買美國小麥、玉米和大豆等農產品，也有可能對關鍵礦物進行出口管制。

USCC在其年度報告中說，永久正常貿易關係地位「讓中國在竊取智慧財產權以及操縱市場的情況下，獲得與美國盟友同等的貿易待遇。」穆勒納爾說，取消這項待遇將「保護我們的國家安全，支持供應鏈韌性，並將製造業工作帶回美國和我們的盟友。

今年9月，參議院也有議員推出了類似法案。關鍵發起人之一是被總統當選人川普提名為國務卿人選的，來自佛羅裡達州的參議員盧比歐(Marco Rubio)。

兩項議案都包括具體措辭，要對從中國進口的廣泛的產品徵收100％關稅，包括消費電子產品、工具機、太陽能設備，等等。

什麼PNTR？美國國會真的會通過嗎？

「永久性正常貿易關係」，前身為「最惠國待遇」。在國際經濟中，這意味著一個國家給予另一個國家非歧視性的貿易政策，即一個國家向其所有貿易夥伴提供相同的稅率以及進口配額等等。

在1979年美中建交之後，美國政府曾逐年審議中國的正常貿易關係。2000年，美國國會投票給予中國永久正常貿易關係地位，為中國隨後在2001年加入世界貿易組織鋪平了道路。

這意味著美國不必逐年審議與中國的貿易關係，美中之間享受最優惠的關稅、進口配額、免去一些檢查等等。此後，美中兩國的貿易額大增。中國海關的數據顯示，2000年到2024年間，中國對美出口額從約500億美元增加至約5000億美元，上漲了10倍。

在美國對中國開放市場的同時，越來越多的貿易專家認為中國透過不公平的貿易行為，使用出口補貼、貿易壁壘、監管優惠等為中國企業提供競爭優勢，使外國競爭對手在其市場中處於不利地位。

喬治梅森大學莫卡特斯中心研究員、美國優先政策研究所(America First Policy Institute, AFPI)的高級顧問鍾偉峰認為，自從加入WTO以來，中國的不公平貿易行為數不勝數，而華盛頓此前一直沒有對這些不當行為作出回應，「華盛頓決策者現在正在考慮取消中國多年來一直享有和濫用的特權，這是一個好消息。激勵措施很重要，中國作為世界主要經濟強國應該感受到這一點。」

美國與世界大多數國家都維持正常貿易關係。如果美國真的取消了中國的PNTR地位，中國商品將面臨更高的關稅，其貿易地位將降至與北韓、古巴、俄羅斯等國家的水準。

根據世界貿易組織的規定，如果有國家安全考量，美國可以取消一個國家的貿易優惠政策。現任總統拜登就使用這個特例，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後，取消了與俄羅斯的永久正常貿易關係地位。

在美中經濟與安全審議委員會推薦取消中國PNTR地位之後，中國官方的《環球時報》在一篇文章中引述中國世界貿易組織研究會副會長霍建國的話說，中國的PNTR地位「不會輕易終止，否則美國經濟無法承受，全球經濟也會因此陷入動盪中。」

然而，華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)國際商務研究主任芮恩施(William Reinsch)告訴美國之音，隨著明年年初參眾兩院以及白宮都由共和黨控制，明年取消中國PNTR地位的可能性非常高。

對中國經濟的可能影響

中國國有證券公司申萬宏源在10月底發表了一項研究，探究了取消「最惠國待遇」，也即永久正常貿易關係地位對中國的影響。

申萬宏源證券首席經濟學家趙偉寫道：「若美國取消中國最惠國待遇，美國非最惠國關稅平均稅率為42％，疊加301框架下約20％的關稅，對華平均關稅將升至60％以上。」

目前，美國最惠國關稅稅率平均約為2.2％，然而實際上，中國出口至美國的商品總額中，有48％的產品已經實質上不再享有「最惠國待遇」稅率。

根據彼得森國際經濟研究所的9月的報告顯示，截至2023年6月，美國從中國進口產品的平均關稅稅率約為19.3％，而這個數字在2018年初為2.3％。

CSIS國際商務研究主任芮恩施表示，鑑於上述原因，取消中國的PNTR地位認為「象徵意義大於實質意義」，而且這麼做可能意味著美國違反了世界貿易組織的規定。不過，他認為，真正會為中國帶來影響的做法是在美國的《協調關稅表》 (Harmonized Tariff Schedule)中特別為中國創建第三欄，對中國產品施加專門關稅。

「在這種情況下，如果所有產品的關稅都非常高，那雙方經濟真的可能會脫鉤。」芮恩施說，已經有人建議這麼做。

芮恩施解釋說，美國的《協調關稅表》第一欄適用於享有永久正常貿易關係地位的WTO成員國，第二欄則是沒有該地位的國家。取消PNTR，意味著中國的關稅將從第一欄變為第二欄，但並不是每個產品的稅率都將有所提高。

中國證券公司申萬宏源的分析指出，取消中國的PNTR地位後，機械設備及零件、車輛機器零附件、積體電路半導體，以及礦物與金屬及製品這些主要出口商品的關稅都將大幅提高。

美國優先政策研究所的高級顧問鍾偉峰告訴美國之音，美國是中國最大的貿易夥伴，失去美國市場的優惠准入無疑對中國經濟造成重大打擊，「當中國國內經濟朝著錯誤的方向發展，並且相比之下，現在出口成為更重要的成長引擎時，取消PNTR的影響可能會更大。」

新冠疫情後，中國內需經濟持續疲軟，經濟支柱產業房地產市場持續低迷，拖累了中國經濟的成長。不過，對外貿易近幾個月來一直是中國經濟成長中罕見的亮點。因此，外貿對支撐中國經濟成長有舉足輕重的作用。

中國可能的應對措施

中國商務部副部長王受文11月22日表示，他期待與美方開展「積極的對話」，拓展合作領域、管控分歧，推動雙邊經貿關係平穩。前一天，商務部發布「關於促進外貿穩定成長的若干政策措施」文件，宣稱要「指導和幫助企業積極應對國外不合理貿易限制」。

芮恩施說，一旦美國取消中國的PNTR地位，中國首先可以做的就是讓人民幣貶值，「這將使得他們對美國的出口更便宜，從而抵消一部分關稅產生的影響。」

除此之外，他認為可能的報復措施包括立即停止購買美國小麥、玉米和大豆等農產品。中國也有可能對關鍵礦物進行出口管制，以證明其在國際供應鏈中的重要地位。

美國優先政策研究所的鍾偉峰認為，一旦美國取消中國的PNTR地位，預期中國將更依賴經濟自給自足，「自從美國對中國實施強有力的半導體出口管制以來，這一趨勢就一直存在。當中國經濟看到外國的大門關閉時，它很可能會進一步轉向內向型。如果擔心美國對進口產品徵收更高的關稅，中國可能會更多地採取規避措施，例如在進入美國市場之前通過第三國轉運。」

在美國經濟方面，根據彼得森國際經濟研究所的分析報告，一旦取消中國的PNTR地位，美國的通膨率也將上升，農業、耐久財製造業和採礦業受到最大的打擊。美國股市價格將下跌，美中貿易赤字將進一步加劇。