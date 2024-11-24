世界12強棒球超級循環複賽在東京巨蛋舉行，許多台灣球迷現身力挺中華隊，響徹雲霄的「台式應援」加油聲讓國外球迷印象深刻。連日比賽下來，許多日本球迷早被狂「洗腦」，昨晚(23日)更拍到大批日本球迷聚集在東京巨蛋外頭，把中華隊應援曲全唱一遍，讓台灣球迷感動直呼：「超越勝負的感動」。

有台灣球迷在threads放上一段影片，只見有大批球迷聚集在東京巨蛋外頭，邊舉起國旗邊唱著本屆中華隊當家三壘手潘傑楷的應援曲，氣氛嗨到最高點。仔細一聽，還有人用不輪轉的中文念出口號，對此，原PO表示：「能想像這群在喊台灣應援詞的是日本人嗎？台日一家親!!!太有趣了！」貼文底下還有網友附上自製的中華隊選手應援詞表格，接著透露：「日本人還貼心做了詳細歌詞表在他們國內宣傳」。

隨後，有網友分享Youtube頻道《紅土應援觀察家》另一個角度的影片，現場球迷不分台灣或日本，先是又唱又跳潘傑楷及林立的應援曲，接著一名日本球迷指揮大家高喊：「let's go TeamTaiwan」、「TeamTaiwan」等口號，再度把氣氛炒熱到最高點，最後則以嗆司曲《台灣尚勇》劃下完美句點，可見「台式應援」已經完全征服日本球迷的心。

場外比場內更熱鬧 P12台日戰複賽日本大唱台灣應援二次會 潘傑楷、林立、王柏融加上台灣尚勇都來啦

影片曝光後，吸引大批網友留言：「這根本是跨年現場了吧⋯好嗨唷」、「感覺中職明年可以多開發外國球迷來觀賽」、「哈哈～～被洗腦了」、「日本球迷本次12強賽獲得新技能，學會台灣每個選手的應援曲」、「台日友誼早已勝過球賽輸贏」、「很棒的精神，只有日本跟台灣做得到」。