勞動部前部長何佩珊為北分署霸凌案請辭，由綠委洪申翰接任，民進黨政策會執行長王義川則遞補洪的立委之位。國民黨前立委蔡正元表示，從洪申翰被任命為勞長可看出，總統賴清德已慌了手腳。

洪申翰日前提到，自己曾聽聞涉及霸凌的北分署前署長謝宜容之「鬼故事」，有民進黨人士透露，此事展現出洪重視勞權，以及對時事的敏感度和正確政治判斷，成為他被任命的關鍵。

蔡正元昨（23）日在政論節目《中天辣晚報》指出，賴清德會任命洪申翰為勞長，代表他慌了手腳、找不到能相信的人，而洪從英系轉投賴系，在捍衛民進黨和賴方面不遺餘力，所以最終才被挑選。

而針對民眾黨立委陳昭姿批評，洪申翰接勞動部長是「地獄哏、請鬼拿藥單」，蔡正元也直呼，陳的立場很綠，沒想到現在就連她都看不下去了。

另外，蔡正元推測，民進黨把洪申翰提拔為勞動部長的目的之一，就是要讓王義川接任不分區立委；對於國民黨桃園市議員凌濤研判，王可能會在2026年參選桃園市長，蔡也調侃，國民黨巴不得民進黨派王參選，因這樣一來，國民黨會省事很多。

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