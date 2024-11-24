據美國之音報導，墨西哥最近因傳出充當中國大陸零件和產品進入北美的管道而受到抨擊，該國官員擔心，再次當選美國總統的川普，或政治上陷入困境的加拿大總理特魯多，可能會試圖讓墨西哥退出美墨加自由貿易協定。墨西哥執政黨莫雷納黨(Morena)非常害怕失去這項貿易協定，總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)當地時間22日表示，政府已開始一場運動，要求企業用本地製造的零件取代中國零件。

薛恩鮑姆說，「我們有一個計畫，旨在取代這些來自中國的進口產品，並在墨西哥生產其中大部分產品，要麽由墨西哥公司生產，要麽主要由北美公司生產。」

雖然薛恩鮑姆聲稱，墨西哥自2021年全球供應鏈危機以來一直在為此而努力——當時世界各地的工廠因缺乏零件而陷入停頓，尤其是來自亞洲的電腦晶片——但這似乎是一場硬仗。儘管美國提供了數十億美元的補貼和激勵措施，但即便如此，將晶片生產回遷到美國也面臨巨大挑戰。

根據自由貿易協定，美國和外國汽車製造商將工廠遷至墨西哥，以利用低得多的工資，墨西哥因此獲得了數萬個就業機會。但想到中國零件——甚至整車——可能利用這個安排進一步掏空美國汽車業，美墨邊境以北的一些人很憤怒。

因此，墨西哥正與私人公司爭先恐後地將零件生產轉移到這裡。

「若上帝保佑，明年我們將開始在墨西哥生產微晶片，」墨西哥經濟部長埃布拉德(Marcelo Ebrard)21日表示。「當然，它們還不是最先進的晶片，但我們將開始在這裡生產。」

墨西哥的民族主義執政黨，通常非常抗拒被視為屈服於美國的要求，爭先恐後要做的還不僅如此。

執政黨將取消前總統設立的六個獨立監管和監督機構。其中包括反壟斷、透明度和能源監管機構。再加上將使墨西哥所有法官都參加選舉的改革，引發了美國和加拿大的擔憂。

根據美墨加貿易協議，各國必須設立一些獨立機構，部分是為了保護外國投資者。例如，他們可以阻止政府批准可能迫使競爭對手退出市場的國有公司壟斷。

因此，執政黨的立法者實際上在重新起草擬議的法律，以完全模仿貿易協定下可接受的最低要求。埃布拉德說，「我們正在做的是進行一項改革，使其幾乎與美國現有的規定完全相同，這樣我們就可以解決這個問題，」

這一切都是對這部2018年簽署，2019年獲得批准的貿易協定的法律辯護。墨西哥希望該協定的規則能阻止美國或加拿大在2026年審議該貿易協定時輕易退出。專家也認為，完全放棄該協定的可能性不大。

墨西哥金融集團Banco Base經濟分析主管西勒(Gabriela Siller)指出，如果一個國家在定期審議期間，如2026年，對該貿易協定不滿意，該協定中有一項條款規定，他們可以要求每年進行審議，拿出解決方案，並在該協定有效期內持續這樣做十年。

「也就是說，他們要到2036年才能退出，」西勒說，「我認為他們會在2026年的審議中對墨西哥採取強硬態度。」

就像任何婚姻一樣，當協議不再適用一方時，它可能會拖延數年，但最終會終結。

曾在川普第一任期政府中擔任美國貿易副代表的馬奧尼(CJ Mahoney)9月在德州貝克研究所的演講中表示，美國可能不會終止該貿易協定。但隨著對該協議的批評聲浪越來越大，美國可能會拖延數年才能續約。

「不立即續簽的成本實際上相對較低，」馬奧尼說，「我認為，將問題推遲到以後解決的傾向會非常強烈。」

由於許多公司在沒有確定性的情況下，不會對生產設施進行大規模投資，因此這可能會對該協議造成嚴重，甚至致命的打擊。

墨西哥到底從中國購買了多少產品？墨西哥官員表示，他們從中國進口的零件和產品都比美國少。但考慮到兩國經濟規模的巨大差異，這是一個真實，但站不住腳的論點。

美國7月對從其他地方生產，但從墨西哥運往美國的鋼鐵和鋁徵收關稅，目的是阻止中國透過墨西哥轉運貨物來逃避進口稅。其中包括對未在墨西哥熔煉或澆鑄的鋼鐵徵收25％的關稅，對鋁徵收10％的關稅。

俄亥俄州民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)呼籲停止墨西哥鋼鐵進口，稱「通過墨西哥進入美國的中國鋼鐵和鋁的驚人增長……是不可持續的，對美國就業、經濟和國家安全構成威脅。」

最終，墨西哥可能被迫打擊中國進口，但這並不容易。蒂華納北部邊境學院公共管理學教授何塞·瑪麗亞·拉莫斯(José María Ramos)說，「減少對中國進口的依賴不會在短期或中期內實現。」