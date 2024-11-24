世界棒球12強賽引起全台關注，昨中華隊對上日本，不少人守在電視機前觀看賽程，高雄鳳山一名男子表示，昨晚到7-ELEVEn購物，發現門市內的電視有轉播賽程，讓至少6名消費者停留看比賽，讓他忍不住笑了，直呼「我愛死這個畫面了，台灣加油」，網友也說這是台灣人最團結的一刻。

台灣人關心台日大戰的戰況。（圖／Threads＠wuhaodai授權提供）

原PO昨（23）日於Threads上傳一張照片，只見高雄鳳山區7-ELEVEn青建門市，靠近自動門的櫃台聚集至少6個人手裡拿著買好的咖啡、飲料，仰頭在看電視轉播看世界棒球賽12強的台日大戰。

原PO表示，進門市看到這畫面嘴角忍不住上揚，「每個人都可愛爆了」，就連店員也很棒，認真工作之餘，也會轉頭看一下比賽，「我愛死這個畫面了，台灣加油」。

圖文引起逾7.1萬人次關注，「台灣多久沒有全台瘋棒球了」、「有一種以前沒電視的年代，只能圍在里長伯家的感覺」、「棒球真的有團結的魔力」、「第一次看到這樣的畫面，拍的真好」、「台灣人最團結的時候」。