據央視報導，大陸受寒潮影響，預計從24日8時至28日8時，大部地區氣溫將先後下降6至10℃，其中的西北地方東部、華北北部、內蒙古及東北等地部分地區降溫12～14℃，局地甚至達16℃以上。同時28日前後，最低氣溫0℃線將南壓至蘇皖北部至河南南部一帶，其中，大別山、黃山等高海拔山區最低氣溫也將低於0℃。

另據大陸中央氣象台預計，24日8時至26日8時，西北地方東部、內蒙古大部、華北、遼寧、黃淮中西部、江淮西部、江漢等地大部將先後降溫6到10℃，其中，甘肅河西、青海北部、內蒙古中部、華北北部等地部分地區降溫可達12℃以上。

大陸中央氣象台氣象分析師胡嘯介紹，24日寒潮前鋒已經推進到了甘肅、內蒙古西部等地，寒潮將會繼續影響西北地方東部。25日到27日中東部地區氣溫也會顯著下降。

胡嘯表示，從影響上來看需要特別關注3點。第一是氣溫降幅大，體感變化明顯，除青藏高原外，我國大部地區氣溫會有6至10℃下降，南方在28日前後，在淮河沿線以北最低氣溫都有可能會跌到0℃以下。

第二是受到寒潮影響，大風持續時間長，北方要特別注意對設施農業、臨時的搭建物以及看板進行防風加固。第三是降雪範圍廣，需警惕雪災風險，如東北地區的降雪將會更強，在內蒙古的東北部、黑龍江局地會有大暴雪，伊春、鶴崗、大興安嶺地區積雪甚至在20公釐以上。