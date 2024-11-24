第61屆金馬獎於23日順利舉行，其中劉冠廷首度獨挑大樑擔任主持人，過程中他吊鋼絲從天而降、幽默串場、雜耍樣樣來，但在典禮最後卻口誤「金馬26見」，整場主持掀起網上兩面評價。對此，老婆孫可芳也曝光劉冠廷努力準備的過程。

孫可芳發文以兒子的口吻描述，劉冠廷準備主持的過程，透露他為了每一段串場都練習了非常久，「家裡每天都有紅色球球飛來飛去，球球常常砸到地墊或媽媽，就是不會砸到我」。

孫可芳發文以兒子的口吻描述，劉冠廷準備主持的過程。（圖／翻攝自孫可芳IG）

此外，還提到劉冠廷時常對著空氣說話，清晨就出門拍攝，結束後去進行排練，半夜回家時眼睛已布滿血絲，但在親吻兒子後，接著就又去排練、讀劇本。而典禮的前一晚，劉冠廷更是緊張到失眠，不過發現兒子反常亂哭，還在深夜大了兩次便時，卻堅持親自給小孩洗屁股和換尿布。

然而，典禮最後劉冠廷脫口「金馬26明年見」時，孫可芳同樣也以兒子的口吻虧他：「果然是我爸爸，認真又好笑，連突然當機都真的很突然，真是充滿驚喜的人。」不過也心疼對方終於放下重責大任，「大家都說這是最吃力不討好的工作，但我覺得爸爸還是閃閃發亮」。