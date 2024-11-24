國民黨24日於桃園會展中心召開第21屆第4次全國黨代表大會暨130週年黨慶活動，原討論議程僅25分鐘，遭質疑時間太短，後續全代會開會前又再增至55分鐘，前國民黨主席洪秀柱表示，「以往全代會都是整天，這次只有半天，強調各地黨代表難得相聚應多開放一些，讓大家暢所欲言」。

洪秀柱說，「往年的全代會都開整天，半天實際上確實比較短一點，可能是中央黨部的考量，但從海外、各地而來的黨代表難得一聚，時間應該多開放一點，讓大家能暢所欲言，尤其黨面臨的狀況，大家提供好意見給黨參考也是好的，但黨中央也許有其他考量，這就不太清楚，畢竟不在其位、不謀其政，相信黨中央有他的想法」。

國民黨文傳會主委李彥秀說明，「此次全代會與黨慶結合，黨慶活動原本就預計10點開始，10點前都是全代會的時間，這次因為採取無紙化方式，所有黨代表想要針對黨中央的建議與監督，事前都已經用公文方式徵詢所有黨代表意見，並以書面溝通回復，後續還會利用平常時間一一與黨代表及中央委員互動」。

立委陳玉珍則說，事前可以書面，沒有覺得時間上有問題，平常黨的發言管道也暢通，各地黨部都可以提出建言，國民黨是民主政黨，發言管道暢通，不用拘泥10分鐘到15分鐘差別。