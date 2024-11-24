47歲瑞典王儲、維多利亞公主（Crown Princess Victoria）22日參加瑞典陸戰隊軍事訓練，畫面中她穿著迷彩服、提著長槍，與其他隊員一同合影。瑞典王室先前也公開維多利亞公主進行兩棲軍事訓練的影片，畫面中她與隊員們一同在叢林沼澤中匍匐前進，以及練習發射火炮，訓練相當扎實。
英國《每日郵報》報導，身為2寶媽的47歲維多利亞公主22日加入第1陸戰隊團（1st Marine Regiment），在瑞典首都斯德哥爾摩貝爾加海軍基地（Berga Naval Base）進行特別軍官訓練，畫面中頂著大素顏的維多利亞公主穿著迷彩服、防彈背心，肩膀背著長槍與其他隊員一同合影。
瑞典王室今年4月宣布，維多利亞公主將於秋天進行特別軍官訓練，這是她預備成為瑞典國家元首的訓練之一，好讓她「對戰術、軍事科學及戰略有深入了解」，維多利亞公主也曾談到她現在的目標是把所有精力投入軍官訓練，以讓她在未來能以最好的方式代表瑞典及軍隊。
瑞典王室10月底也公布維多利亞公主春天參加兩棲隊接受基礎軍事訓練的畫面，影片顯示維多利亞公主與隊員一同在泥地、沼澤中匍匐前進，進行實彈射擊訓練並發射火炮，訓練課程相當扎實。
維多利亞公主2003年就曾接受為期3周的基礎軍事訓練，一旦她登基成為女王，她的12歲長女、瑞典王位第2順位繼承人愛絲黛公主（Princess Estelle）預計也要完成同樣的軍事訓練。
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