47歲瑞典王儲、維多利亞公主（Crown Princess Victoria）22日參加瑞典陸戰隊軍事訓練，畫面中她穿著迷彩服、提著長槍，與其他隊員一同合影。瑞典王室先前也公開維多利亞公主進行兩棲軍事訓練的影片，畫面中她與隊員們一同在叢林沼澤中匍匐前進，以及練習發射火炮，訓練相當扎實。

英國《每日郵報》報導，身為2寶媽的47歲維多利亞公主22日加入第1陸戰隊團（1st Marine Regiment），在瑞典首都斯德哥爾摩貝爾加海軍基地（Berga Naval Base）進行特別軍官訓練，畫面中頂著大素顏的維多利亞公主穿著迷彩服、防彈背心，肩膀背著長槍與其他隊員一同合影。

Crown Princess Victoria is still continuing her special officer training in the armed forces. She’s pictured with 1st Marine Regiment. Sweden is currently encouraging its people prepare for the possibility of war. Scandinavian has some of the most rigorous conscription programs… pic.twitter.com/WKZ9iZIqPy — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) November 23, 2024

瑞典王室今年4月宣布，維多利亞公主將於秋天進行特別軍官訓練，這是她預備成為瑞典國家元首的訓練之一，好讓她「對戰術、軍事科學及戰略有深入了解」，維多利亞公主也曾談到她現在的目標是把所有精力投入軍官訓練，以讓她在未來能以最好的方式代表瑞典及軍隊。

瑞典王室10月底也公布維多利亞公主春天參加兩棲隊接受基礎軍事訓練的畫面，影片顯示維多利亞公主與隊員一同在泥地、沼澤中匍匐前進，進行實彈射擊訓練並發射火炮，訓練課程相當扎實。

維多利亞公主2003年就曾接受為期3周的基礎軍事訓練，一旦她登基成為女王，她的12歲長女、瑞典王位第2順位繼承人愛絲黛公主（Princess Estelle）預計也要完成同樣的軍事訓練。