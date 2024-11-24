前總統蔡英文出席在加拿大舉行的第16屆哈利法克斯國際安全論壇（HFX），她於當地時間23日傍晚發表演講時提到，能有效嚇阻威權主義的擴張是捍衛民主制度及維護全球秩序的基石，「這也是我們繼續支持烏克蘭的原因，因為烏克蘭的勝利將成為對威權主義擴張最有效的嚇阻」。

蔡英文指出，非常榮幸能夠參加第16屆哈利法克斯國際安全論壇。感謝馬侃（Jack McCain）先生頒發給她馬侃公共事務領袖獎章，「很榮幸能夠獲得這個以您已故父親命名的獎項」，她深深欽佩他對自由與民主所展現的堅定立場；她也感謝哈利法克斯國際安全論壇會長范普拉（Peter Van Praagh）的邀請，讓她有機會參與本年論壇。

蔡英文表示，過去15年來，哈利法克斯國際安全論壇匯聚了全球傑出的專家及官員，共同討論當前世界最迫切的議題。這個論壇也提供一個至關重要的平台，讓民主國家及其領袖能夠共同研商如何更緊密合作、相互支持，為未來預做準備。因此，她很感謝能在這個關鍵時刻與大家齊聚一堂並參與相關討論。

「我們正處在歷史上最重要的時刻」，蔡英文說，在此時，民主國家以及以規則為基礎的國際秩序正面臨前所未有的挑戰，其中一項挑戰便是如何適應迅速變化的全球局勢，「雖然我們已經戰勝新冠肺炎疫情，但這場疫情也徹底改變了這個世界。它不僅改變我們彼此交流與溝通的方式，甚至影響我們工作及開會的模式。同時，疫情也引發嚴重的經濟衰退，許多工廠、製造商，以及服務業和旅遊業深受影響，有些至今仍在恢復中」。

此外，全球正經歷所謂的「超級選舉年」，蔡英文指出，全球72個國家、近世界一半的人口將投票選出他們的領袖。而台灣也在面臨軍事威脅、資訊操控與認知作戰之際，於年初完成選舉，美國也剛經歷了競爭激烈的大選，「這些選舉使政府和議會組成有所變動，這意味著民主國家將面臨更多的不確定性與挑戰，而這需要領導者的智慧，以及時間和努力來調適」。

蔡英文說，與此同時，威權政權憑藉其非民主特質保持一貫性。隨著這些政權變得更強大、更自信，他們甚至在追求自身利益時相互勾結，影響民主國家的內政。

蔡英文也提到，這就是目前的全球環境，對外，民主國家必須應對威權政權日益咄咄逼人的態度；對內，得面臨通膨、失業和經濟下滑等挑戰。由於內政問題讓民主國家自顧不暇，也讓民主國家之間的合作更加困難，但此時民主國家集體合作比以往任何時候都更為重要。

她說，這就是在支持烏克蘭取得勝利的過程中所面臨的挑戰。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，民主國家持續共同合作，幫助烏克蘭抵禦來自俄羅斯的全面侵略。

蔡英文表示，隨國內政治變化及經濟壓力加劇，一些民主國家可能會重新考慮立場，或者變得更願意妥協，「但我相信我們都能同意，威權主義的侵略不應被縱容。要遏制威權主義者威脅我們的安全和民主生活方式，必須立基於一個強大的民主陣線。我希望我們今天在哈利法克斯的討論能夠促進以更為團結和有效的方式捍衛全球民主」。

「支持烏克蘭不僅僅是捍衛我們的民主價值，俄羅斯的入侵對全球經濟和社會產生毀滅性的影響，由此引發的供應鏈中斷及通貨膨漲已影響全球人民的福祉，即使是在距離衝突幾千英里遠的國家也未能倖免」，蔡英文指出，「能有效嚇阻威權主義的擴張是捍衛我們民主制度及維護全球秩序的基石。這也是我們繼續支持烏克蘭的原因，因為烏克蘭的勝利將成為對威權主義擴張最有效的嚇阻」。

「這也會向威權主義傳達，對民主社會的任何一員的脅迫或武力將會帶來嚴重的後果」，蔡英文表示，烏克蘭的情況是所有民主國家的警鐘，「提醒著我們的對手毫不猶豫地擴充軍備，並持續以灰色地帶行動對我們施壓」，她說建立強大的國防以抵禦威權壓迫不僅至關重要，且迫在眉睫。因此民主國家必須在各個領域加強自身的防衛能力。

蔡英文以台灣為例，過去8年來，持續增加國防投資。台灣的國防預算規模在過去八年成長超過80 ％，年均成長率接近8 ％，這遠高於同期的3.74 ％ GDP成長率 （2016-2023），「這不僅是台灣歷史上對國防投資的高峰，也體現我們對國防投資的高度重視和長期規劃。我們也會視需求繼續增加投資」。

蔡英文說，除了傳統軍事裝備如戰機的投資，台灣也大力發展如機動陸基反艦巡弋飛彈等不對稱戰力，為部隊提供更完善的戰鬥訓練與裝備，提升其戰場感知能力以及指揮控制能力，這將大幅增強台灣的海空作戰能力，並提高聯合作戰效率。

蔡英文提到，借鏡歐洲朋友的經驗，台灣設立全民防衛動員署，推動後備部隊訓練改革，並強化全社會的防衛韌性。這些措施旨在提升台灣的國防自主與社會韌性，同時也表明台灣願意承擔自身的責任，而不把安全夥伴的支持視為理所當然。

蔡英文指出，威權政權的侵略行為並不限於軍事行動。在這個科技高度發達的時代，每一個民主國家都必須應處「外國假訊息操控」（FIMI）以及認知作戰的威脅。外部勢力利用民主國家的自由開放資訊環境，特別是社群媒體，散播虛假和誤導性資訊，威脅民主基礎。

蔡英文指出，他們的目的是挑撥公民之間、社會與政府之間，甚至國家之間的關係，「這增加了誤解的風險，逐漸侵蝕我們彼此之間的信任。而更令人擔憂的是，這可能讓威權勢力達成使人們對民主失去信心的最終目標」、「台灣處於這場非傳統戰爭的最前線，我們也採取相應行動應處認知戰威脅，我們正在強化政府的戰略溝通，也在提升全社會的資訊韌性」。

蔡英文強調，隨著人工智慧的發展，認知戰的影響已突破語言和國界的限制。如今，外部勢力更容易透過資訊攻擊滲透社會，帶來嚴重後果。在今年的全球選舉年中，民主國家所面臨的認知干預，將愈加具破壞性。

蔡英文說「為了加強內部韌性，民主國家必須與各方利益相關者來應對脅迫和恐嚇。這包括商界、地方政府、公民社會以及媒體等各方。只有通過合作與資訊共享，我們才能共築一道抵禦威權主義的防線」、「更廣泛地說，這一威脅的全球性意味著應對它的最佳方式是通過與理念相近國家之間的緊密合作。如果我們團結一致，集體回應將使我們的民主體制更加強大且具吸引力，也能夠戰勝威權政權擴展其影響力的野心」。

最後，蔡英文強調，在這個互聯互通、充滿不確定性的世界裡，促進國際合作、尋找解決衝突的途徑，以及應對未來可能發生的衝突皆甚為重要，「為實現這一目標，我們需要更多民主國家之間的合作，且我們必須比威權主義者更加團結」。

她感謝國際社會中所有那些呼籲維護台海和平穩定的國家及友人。從七大工業國組織（G7）到歐盟，正如各國領袖在重要國際場合所發表的眾多聲明所顯示，國際民主社會一致同意台海的和平與穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

蔡英文說，僅在過去4年中，就有數十項此類聲明。這顯示出，國際間對於確保台海的和平穩定以及支持全球自由與民主的必要性已達成了共識。這種團結對於嚇阻對安全和民主的威脅尤為重要。

此外，蔡英文提到，主要國家在台灣海峽進行的自由航行，包含加拿大行使的自由航行，對台灣安全至關重要，也對國際海運和貿易具有重要意義，「我們感謝所有關注並共同致力於確保我們區域安全的國際夥伴」。

蔡英文說，超過半個世紀以來，台灣持續面臨來自中國共產政權威脅，「但這數十年來不斷面對恐嚇與應對變化多端國際環境的經驗，使得我們的社會和領導人更加堅韌及務實」、「在我們努力加強國防與國內韌性的同時，我們也瞭解，與區域內的利益相關者共同尋求減少分歧的方法，並盼能發展出一個能長期維持穩定的機制，也是極為重要的」。

蔡英文表示，台灣期待與所有具有相同意願與價值觀的夥伴攜手，共同努力完成這一重要使命，她非常開心哈利法克斯國際安全論壇將於明年二月在台灣舉辦第一場活動。

她說，「想藉此機會邀請各位來台灣，親身體驗我們充滿活力的民主。希望你們能親自目睹我們美麗的風景，欣賞我們的文化，而最重要的是，認識我們那些為了捍衛得之不易的民主而努力的人民。幾個月後在台灣見」。