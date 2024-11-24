中華職棒去年總冠軍味全龍隊，與來自台東的紅葉少棒隊，23日下午在台北大巨蛋進行公益賽，遠雄文教公益基金會特地邀請2000名偏鄉、弱勢孩童，進入大巨蛋參觀，小朋友們都印象深刻。

少棒小球員和職棒大前輩來一場混打球賽，個個拚勁十足，還有人敲出深遠的場內全壘打。另規劃兩隊可互動的趣味競賽「傳球接力」，身為職棒球員，遇到身手靈活的小球員，也討不到便宜。

小球員們興奮地說，近距離觀察龍隊球員投、打、接球，學習流暢度和訣竅，希望有一天也能正式站上大巨蛋，打出好成績。資承新世代企業家慈善協會理事長周俊賢分享，這次破紀錄募得逾500萬元，達到拋磚引玉效果，共同為提升台灣基礎競爭力做出貢獻。

活動當天超過4000人進場響應，遠雄基金會執行長楊舜欽說，公益棒球賽發揮一加一大於二的效益，透過這個場合把大家凝聚在一起，期許持續努力，推動基層棒球發展。