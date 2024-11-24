國民黨24日舉辦全民代表大會及黨慶，黨內大佬齊聚一堂卻未見立法院長王金平，前國民黨主席洪秀柱出面緩頰表示「勿做過度解讀」。（擷取直播）

國民黨24日於桃園會展中心召開第21屆第4次全國黨代表大會暨130周年黨慶活動，黨內大佬紛紛出席、共襄盛舉，卻不見立法院長王金平，由於先前王金平被本土派拱選黨主席，全代會未出席引發媒體聯想。前國民黨主席洪秀柱則出面緩頰，指出各有各的行程，但若他出來選也很正常。

洪秀柱表示，王金平可能有自己的事情，不要把每個人的行為都表示說背後有其他特別動機，強調「王金平不來，他一定有事情」。不要因為不來而有其他的想法，就算他出來選黨主席也很正常，沒什麼關係，另也在場笑著反問媒體「若我今天不來，今天會怎麼做文章呢？」

立委陳玉珍說，王金平可能有其他行程，黨代表沒有說全到才是真心，大家都很用心。立委牛煦庭也說，王金平作為黨內大前輩、年紀也稍大，或許有自己私人安排，也相信他有與黨中央溝通，盼大家不要因為他沒有來全代會就做過度的解讀。

立委李彥秀指出，黨內每一位重要的長輩與前主席，黨中央先前都有一一提出邀請，雖每個人有時會另有行程安排，但大家也都給予這次全代會與黨慶活動最大的祝福，她強調，國民黨主席朱立倫與秘書長黃健庭也都與這些人有很好的溝通管道。