立法院長韓國瑜今首度以國會議長身分出席國民黨全代會暨130周年黨慶大會，他在全代會工作報告中直言，深知民主制度並不能斬盡天下不平，但它讓所有立委得以在神聖殿堂傳達民意、各抒己志，韓也提到國會改革法案，痛批政院無法為自己的施政言行負起完全責任，規避全責政府的民主責任，並未依照憲法規定接受覆議結果，卻反而提出釋憲。

韓國瑜在全代會工作報告中表示，本屆立法院是三黨不過半，113位立法委員將近一半屬於新兵立委，雖然大家理念不同、立場迥異，卻也都是代表著中華民國在台澎金馬的2300 萬人民而負笈擔簦。

韓國瑜提及，立法院通過「國會改革」法案，三讀修正通過聽證調查權法制化、針對人事案之審查召開聽證會並記名投票、明定總統例行性與非例行性國情報告之責，另增訂藐視國會罪章，對官員虛偽陳述或推諉瀆職之行為並課以刑罰，可惜行政院自知許多官員因為外部壓力與自身能力所囿限，無法為自己的施政言行負起完全責任，故一直規避台灣人民民希望政府能成為「全責政府」的民主責任。

韓國瑜也說，然而政院未依照憲法規定接受覆議結果，卻分別由總統府、監察院、行政院及民進黨團分別提出釋憲，憲法法庭並即宣布「暫時處分」凍結國會改革法案之適用，8月6日進行言詞辯論，10月25日釋憲宣判國會改革修法部分違憲，然而立法院仍將堅守本位，全力堅守國會監督之憲政職權，盡力為台灣人民爭取一個「全責政府」的基本民權。

國民黨今天在桃園會展中心舉行第21屆第4次全國代表大會。（張薷攝）

韓國瑜指出，回想30多年前，他第一次當選立法委員，每天躊躇滿志、磨刀霍霍，總想要在行政部門面前拔刀斬盡不平事；轉眼30多年後，他第一次擔任立法院長，看著立委跟官員們的針尖麥芒、你來我往，「我深知民主制度並不能斬盡天下不平」。

韓國瑜表示，但民主讓我們得以在這樣一個神聖的殿堂裡傳達民意、各抒己志，並讓整個國家有機會為 2300 萬人民路見不平、謀取太平，「所以在過去這一段時間，無論過程種種，我們的衝突、我們的磨合、我們的努力，都在在展現了民主的不易與可貴」。

韓國瑜表示，本屆國會發生很多議事上的對抗紛擾，這些對抗紛擾均考驗著我國民主的內化與進化，民主能否經過理性思辨而更上層樓，需要朝野共同的努力。再者，民主立基於溝通之上，朝野各方應盡力異中求同，找到殊途同歸的上上之策，如最終仍無法化解歧見，只能秉持少數應服從多數的原則訴諸表決。畢竟，立法院是一個數人頭不是比拳頭的民意殿堂。

韓國瑜提到，立法院第2會期將有「114 年度中央政府總預算案」、「前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」及「113 年度中央政府總預算追加預算案」等多項預算案、財政收支劃分法、考試院、司法院及 NCC 委員、公平會委員等人事同意權案等重要議題。

韓國瑜強調，他將繼續本著尊重各山頭、包容諸海面的態度來面對紛擾爭議，促進國會在和諧有序的交流中，通過各項福國利民的議題法案，讓國家繁榮發展，兩岸和平互利，跟上國際的腳步，符合人民的期望。