據央視引述中國鐵路烏魯木齊局集團公司表示，29日新疆鐵路部門將在庫爾勒至哈密、哈密至庫爾勒之間加開「復興號」動力集中動車組旅客列車，首次實現新疆南疆、東疆之間的「復興號」列車貫通開行。未來從庫爾勒至哈密方向旅時最多縮短57分鐘，由哈密至庫爾勒方向旅時最多縮短1小時26分鐘，為兩地及進出疆旅客帶來更便捷、靈活出行驗。

據了解，此次開行的貫通南疆與東疆的「復興號」動車組旅客列車，每日加開一對，單程運行距離729公里，車體採用「復興號」動力集中動車組CR200J型，單組可容納720名旅客。

由庫爾勒至哈密開行的C996次列車，每日9點從庫爾勒始發，經停焉耆、吐魯番北，15：12抵達哈密，旅時6小時12分鐘；由哈密至庫爾勒開行的C995次列車則從每日16：20從哈密始發，經停吐魯番北、焉耆，並於22：42抵達庫爾勒，返程時間6小時22分鐘。

新疆鐵路部門提示，開行的「復興號」旅客列車車票，從22日18時已開始全網售票，有出行需求的旅客可關注12306網站或者12306手機App，及時購買車票。